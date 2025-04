Mañueco mantiene su hoja de ruta tras hablar con los partidos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cerrado este lunes con la Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya!, Por Ávila y Unidas Podemos su ronda de contactos con los partidos con representación en las Cortes que comenzó el viernes pasado con PSOE y PP. Solo Vox y el procurador del Grupo Mixto y sin partido, Francisco Igea, no se han reunido con Mañueco, los primeros porque, según dijeron, el jefe del Ejecutivo regional no ha contestado a una serie de propuestas que le plantearon en noviembre, y, el segundo, porque no estaba convocado.

Unos encuentros que han servido para que Mañueco conversase con los líderes de todas estas formaciones sobre asuntos de actualidad y que afectan a la región, especialmente la crisis arancelaria, pero también de otros más de comunidad como la futura ley de violencia de género. En ambas cuestiones, el Gobierno autonómico ha encontrado el apoyo de todos los grupos, tanto para fijar una posición de comunidad sobre el impacto de los aranceles a los sectores productivos como para avanzar en la norma contra la violencia machista que ya se tramita en las Cortes.

Fernández Carriedo agradecía el tono cordial y constructivo de estos encuentros y celebraba el consenso obtenido en estos dos asuntos. Respecto a la puesta en marcha de medidas paliativas contra los aranceles de Estados Unidos, como el establecimiento de la reciprocidad arancelaria, el también consejero de Economía y Hacienda defendía que los ingresos que se obtengan de esta medida puedan destinarse al apoyo de los sectores afectados por esta guerra comercial.

Durante las reuniones también han estado encima de la mesa otros asuntos como el Corredor Atlántico, la financiación autonómica, el déficit de profesionales sanitarios, la vivienda o las infraestructuras pendientes, e incluso se ha hablado de la renovación de los dos miembros del PSOE en la Mesa de las Cortes que renunciaron a sus cargos tras la pillada de los micros durante el debate de política general, Ana Sánchez y Diego Moreno, pero que al final seguirán en ellos ante el temor de los socialistas de quedarse sin representación en el órgano de dirección de la Cámara.

Asimismo, Mañueco ha trasladado a los representantes de los partidos su intención una vez más de no convocar elecciones anticipadas y de agotar la legislatura a través de una hoja de ruta «ambiciosa» para este año que resta de mandato, que estará marcada por las resoluciones que se aprobaron en el Parlamento regional durante el debate sobre el estado de la comunidad.

Línea de trabajo que pasa por la mejora del transporte sanitario, la conciliación o la gratuidad del servicio de autobuses interurbanos y metropolitanos que comenzará este verano y se prevé llevar a cabo de forma progresiva.

Asimismo, el presidente de la Junta no descarta poder aprobar aún los presupuestos de este año que aprobó la Junta pero no se han registrado en las Cortes.