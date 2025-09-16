Miles de aficionados participan y disfrutan en Tordesillas del Toro de la Vega que acabó anestesiado

Día grande en la localidad vallisoletana de Tordesillas que celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Peña, con el torneo del Toro de la Vega. Miles de aficionados y caballistas volvieron a disfrutar de una jornada de tradición, pero sin lanzas, que llenó de nuevo de ambiente el municipio, que transcurrió sin incidentes y, lo que es más importante, sin lamentar heridos.

Un festejo que no llegaba a la hora de duración, en el que hubo algún momento de tensión, con un caballo herido por una cornada, o cuando el astado, de nombre "Saltavallas", levantaba una zona de talanqueras, que finalizaba con el animal anestesiado, al no poder reconducirlo hacia los corrales ni por parte de los mansos ni las decenas de caballistas que han participado.

Ya sin las lanzas que hace años convirtieron este festejo en foco de críticas por partidos y asociaciones animalistas, el municipio de Tordesillas ha reeditado este martes el acto central de sus fiestas patronales, han explicado a EFE fuentes municipales.

El desencierro de 'Saltavallas', un imponente animal de seis años de la ganadería de Garcigrande, de pelo negro chorreado en morcillo y un peso de 615 kilos, comenzó con rápidas carreras por parte de este morlaco de procedencia de Juan Pedro Domeq desde el casco urbano hacia la zona del puente sobre el río Duero. Si bien, una vez que cruzó la rotonda cercana y se dirigió hacia el pinar se hizo fuerte.

Finalmente, el astado, ya cansado, se protegió en una zona arbolada y el Ayuntamiento dio por concluido el festejo, ya con el recorrido urbano cerrado, por lo que fue anestesiado al no regresar a los corrales.