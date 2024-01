El PSOE acusa ala Junta de "hacer caja" con la Dependencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades denunció el pasado viernes que el Gobierno de España debe a Castilla y León más de 260 millones de euros correspondientes a su 50 por ciento de la financiación de las prestaciones derivadas de la Ley.

«La Junta aporta 506 millones de euros mientras que el Estado únicamente destina 244 millones, por lo que nos deben, y no nos cansamos de reclamarlos, más de 260 millones», advertía la dirigente popular mientras aseguraba que no entiende que haya dinero para perdonar la deuda a Cataluña, para transferencias de competencias y los acuerdos que tienen con determinados partidos políticos el PSOE, pero no para abonar un dinero que le corresponde por Ley a Castilla y León y que es necesario para poder prestar un mejor servicio.

Pues este sábado han contestado desde el PSOE de Castilla y León, donde no solo han negado que exista una deuda del Estado con la Junta de Castilla y León por las prestaciones de la Ley de la Dependencia, sino que, además, acusan al Gobierno autonómico de "hacer caja" a costa del dinero transferido por el Gobierno de España para prestaciones de ese tipo.

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y parlamentaria autonómica por Zamora, Ana Sánchez, denuncia que la Junta "utiliza" a los más vulnerables para hacer politiqueo" y acusa al Ejecutivo de Mañueco de "lloriquear" cuando lo cierto es que la cofinanciación de la Dependencia se ha incrementado con el Gobierno de Pedro Sánchez frente al de Mariano Rajoy.

En este sentido, apuntaba que con el exlíder del PP como presidente del Gobierno a Castilla y León le dejaron a deber 1.100 millones de euros y "jamás" le reclamaron ni un solo euro, decía Ana Sánchez, que ha calificado de "cinismo" que ahora se reclame dinero al Estado pese a que Castilla y León es "la segunda Comunidad autónoma que menos gasta en Dependencia".

Por otra parte, la portavoz en materia sanitaria del PSOE de Zamora, la médico Inmaculada García, advertía de que los hospitales de Castilla y León están saturados por la gripe y la covid-19.

A su juicio, el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, no hizo campaña para incentivar la vacunación en octubre, cuando debía haberla hecho y es ahora cuando anima a "vacunarnos tarde", ha señalado en referencia al "maratón" de vacunación que se desarrolla este fin de semana en centros sanitarios de la comunidad.

Inmaculada García ha aclarado que ella también recomienda la vacunación y aunque esa recomendación del consejero llegue tarde porque "es mejor tarde que nunca