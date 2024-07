La sala Santo Domingo de Salamanca explora los vínculos de “reconocimiento mutuo y amistad” entre Venancio Blanco y otros artistas contemporáneos

La sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz acoge desde hoy una nueva propuesta expositiva que explora los vínculos de “reconocimiento mutuo y amistad” entre el escultor salmantino Venancio Blanco y otros artistas contemporáneos de su época a través de una selección de fondos de pintura, escultura y dibujo.

La muestra, titulada ‘Un legado de amistad’, parte de la primera colección de piezas que el escultor de Matilla de los Caños había ido reuniendo de sus más íntimos amigos durante años. Después, la Fundación Venancio Blanco ha seguido incorporando nuevas obras a su colección y de ahí surge esta muestra, “un sincero homenaje a los artistas que la hacen posible, trazando un recorrido por la historia del arte en España”.

Según explicó el acalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante el acto inaugural, la exposición, que recoge “variedad de tendencias estéticas”, como la figuración, la abstracción, el informalismo o el expresionismo, incluye 50 pinturas, diez dibujos y 16 esculturas. Y se podrá visitar en la Sala de exposiciones de Santo Domingo de la Cruz hasta el próximo mes de enero de 2025..

El regidor recordó que se trata de la decimoctava exposición organizada gracias al acuerdo firmado en septiembre de 2014 entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Mapfre y la Fundación Venancio Blanco. Y que un total de 131.366 personas visitaron las 17 muestras anteriores. “En este tiempo hemos descubierto muchas facetas del Venancio: maestro, escultor, dibujante, amante de la naturaleza o de la tauromaquia, o el charro enamorado y orgulloso de su tierra”, enumeró.

El presidente de la Fundación Venancio Blanco, Francisco Blanco Quintana, mencionó que en la muestra aparecen pintores como Vázquez Díaz, Manuel Colmeiro, Díaz Caneja, Benjamín Palencia, Francisco Farreras, Salvador Victoria, Antonio Saura, Manuel Rivera, Luis Feito, Rafael Canogar, Cecilia Martín, Abraido del Rey, José Vento, Antonio Povedano, Isidro Antequera y otros; escultores como Núñez Solé, Cristino Mallo, Fernando Mayoral, Agustín Casillas, Joaquín Donaire, César Montaña, Jesús Valverde o José Luis Sánchez; “todos ellos describen un rico y variado discurso del arte español, pleno de logros y de matices innovadores, de los que Venancio Blanco también formó parte”.

“Hoy vivo con emoción un sueño que me ha mantenido despierto muchos años y por fin se hace realidad. La colección de mis padres, que fueron reuniendo obras con mucha ilusión y no menos esfuerzo, ve por primera vez la luz con esta muestra que mantiene viva la amistad de mi padre con tantos grandes artistas contemporáneos. No se puede entender a Venancio sin amigos. Hoy quiere ser uno más entre ellos”, señaló Blanco Quintana.

La muestra se podrá visitar hasta el mes de enero de 2025. La entrada es gratuita y el horario de visitas es de martes a viernes de 17.00 a 21.00 horas; sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además de la exposición, los visitantes podrán recorrer los jardines de Santo Domingo y disfrutar al aire libre de la colección permanente de la Fundación Venancio Blanco. Durante los sábados desde el 20 de julio hasta el 24 agosto, coincidiendo con los conciertos en los jardines de Santo Domingo, la sala modificará su horario de apertura por las tardes, que será de 18.00 a 22.00 horas.