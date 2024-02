Valladolid, una ciudad de cine "capaz de hacer grandes cosas"

Valladolid disfrutó anoche de una gran gala de los Premios Goya, muy reivindicativa como siempre, esta vez contra la violencia sexual en el cine como protagonista, y a favor de las víctimas de Gaza y del sector cinematográfico.

Una ceremonia marcada también por las protestas de los agricultores y ganaderos de al menos más de medio millar que se acercó hasta las puertas de la Feria de Valladolid con chalecos amarillos y sin tractores ante la imposibilidad de hacerlo en una ciudad blindada, para reivindicar el futuro del campo, que no pasa por sus mejores momentos.

Una gala, protagonizada también por la actriz Segourney Weaver, emocionada y muy aplaudida, con un vencedor claro y rotundo: J.A. Bayona y "La sociedad de la nieve". El director se coronó hoy en Valladolid como el gran triunfador de la 38 ceremonia de los Premios Goya, convirtiendo en estatuillas doce de las trece nominaciones con que contaba la película., y que lleva acumulados 150 millones de espectadores en todo el mundo habiendo sido “hecha en España y en español”.

Una película que se ha convertido en el tercer film con más Goyas de toda la historia de los galardones, solo por detrás de los 14 de ‘Mar adentro’ de Amenábar y los 13 que había conquistado Saura con ‘¡Ay, Carmela!’.

Pero de los que más ha disfrutado de esta gala ha sido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien, en primer lugar, se mostraba agradecido a la ciudad por "haber estado a la altura" de este momento "único" para la ciudad y, después, para destacar el espaldarazo que supone haber celebrado esta ceremonia.

Carnero, además, aseguraba que Valladolid es una ciudad "de cine" y reafirmaba su compromiso con este sector y por convertir a Valladolid en una ciudad de rodajes.

"Valladolid, una ciudad que sabe estar y que es capaz de hacer grandes cosas”, destacaba el primer edil.

Sin incidentes

Los Goya, además, se han saldado sin incidentes a pesar de las manifestaciones que había previstas. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha hecho llegar a los responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil, en la provincia, su felicitación y agradecimiento por el intenso trabajo desarrollado ayer por los más de 1.150 efectivos de ambos cuerpos, en una jornada “complicada”, y sin cuyo apoyo inestimable no habría sido posible la celebración de la gala con todo lo positivo que representa para la ciudad. “Realmente, es un orgullo y un privilegio para mí, como subdelegado del Gobierno, saber que cuento con ellos”, decía.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor que el dispositivo especial resultó un exito y permitió que los vallisoletanos disfrutasen de todo lo que conlleva la fiesta del cine español y que los invitados a la gala accedieran sin problemas”.