Valladolid se erige del 21 al 23 de octubre como epicentro nacional de las artes escénicas con la undécima edición de Mercartes

Durante tres días, del 21 al 23 de octubre, Valladolid se convertirá en “epicentro de las artes escénicas de España” con la undécima edición de Mercartes, una cita bienal que “es más que un mercado”, donde “lo presencial, relacional y estratégico” aportan “una personalidad única y una diferenciación positiva”. Así lo explicó la comisaria del encuentro, Nines Carrascal, que aseguró que a 9 de octubre cuentan ya con más de 1.250 profesionales acreditados de toda la cadena de valor del sector procedentes de las 17 autonomías españolas, con especial protagonismo de Madrid (30 por ciento), Cataluña (15 por ciento), Andalucía (10 por ciento), y Castilla y León y la Comunidad Valenciana (9 por ciento cada una).

En declaraciones recogidas por Ical, Carrascal apuntó que Mercartes “es el evento que más claro habla de la palabra negocio”, facilitando la interacción entre la oferta y la demanda, y se remontó a 2004 para explicar los orígenes d ella convocatoria, cuando la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública “unieron esfuerzos y plantearon objetivos comunes para dar forma a un mercado profesional con un enfoque distinto”.

En Mercartes, afirmó, se está reduciendo la brecha entre géneros, y mientras el teatro sigue apareciendo como la disciplina con mayor presencia (con un 25 por ciento de la oferta), el resto de ramas aparecen equilibradas en torno al 14 por ciento de protagonismo (circo, artes de calle, infancia y juventud, danza y música), con la lírica alcanzando en torno al 5 por ciento de representatividad.

En esta edición, Mercartes “sigue creciendo” y alcanzará los 2.322 metros cuadrados de superficie expositiva en la Feria de Valladolid, una cifra que supone un 107 por ciento más de la que se ocupaba en 2018, hace cuatro ediciones, cuando carrascal asumió el comisariado de la cita. Se trata de “una feria de encuentro y oportunidad para todos los asistentes”, y hasta el momento los asistentes ya han fijado más de 900 citas en un sector que “está experimentando un relevo generacional” y donde “la transformación digital ya no es opcional”.

Novedades

Mercartes introduce este año novedades que pretenden facilitar la comercialización y la actividad relacional y fomentar prácticas inspiradas en el diálogo entre los agentes culturales acreditados. El tradicional Foro Mercartes se celebrará el miércoles 22 y jueves 23, abriendo un espacio de análisis y debate sobre internacionalización, políticas culturales y retos comunes del sector. Además, se ampliará el horario de apertura del pabellón, cuyas puertas permanecerán abiertas de 9.30 a 19.00 horas los días 21 y 22 de octubre hasta las 13.00 horas.

En paralelo, se consolidan algunas actividades insignia: las Citas de Negocio, Padrinos y Madrinas, los Facilitadores y Extrella Mercartes. Algunas de ellas presentan cambios, como padrinos y madrinas, en la que se ha puesto especial atención para que los perfiles seleccionados se ajusten y se asemejen a los intereses y expectativas de los asistentes inscritos. Durante la celebración del mercado, 20 profesionales con una larga trayectoria y de reconocido prestigio compartirán su experiencia con profesionales del mismo perfil que se inician en el sector de las artes escénicas y de la música. En total serán 40 sesiones y 120 participantes. También se incorpora la figura de una facilitadora móvil que recorrerá el pabellón contribuyendo a que cada visita sea una experiencia personalizada y valiosa.

Otra actividad que se mantiene en la agenda y que amplía sus contenidos y actividades es la Sala Polivalente, un espacio anexo concebido para que expositores, colaboradores y patrocinadores den a conocer ante un auditorio profesional los detalles de diversos proyectos. La programación arrancará el martes 21 a las 13.00 horas con la presentación del programa Teatros del Sur, en una apuesta por la internacionalización del sector donde “se compartirán estrategias de gestión de profesionales de Italia, Grecia, Croacia y Portugal”, según explicó Juan Herrero, presidente de la junta directiva de La Red. Ese mismo día, Koobin, Wip29 y Eventis expondrán las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías digitales en dos sesiones a las 16.00 y 17.30 horas.

El miércoles 22 será el turno de Enlaza Teatro SGAE, que con la iniciativa 'Pitching de textos teatrales', propone un espacio para facilitar la conexión entre los textos que se escriben en la actualidad y quienes tienen la valentía de producir y montar sus espectáculos. En esta edición participan diez autores y autoras. También el día 22, Carrillo acercará a los asistentes algunas claves para financiar proyectos escénicos a través de incentivos fiscales.

Ya el jueves 23, Faeteda compartirá los últimos informes elaborados sobre la situación de las artes escénicas en España (10.00 horas) y La Red presentará un nuevo informe sobre Redes y Circuitos escénicos (10.5 horas). Por último, se darán a conocer algunas soluciones digitales como Theatron y aRMas, orientadas a la gestión integral de teatros, y otras que aplican la Inteligencia Artificial al ámbito de los eventos culturales (SimplEvent).

En la presentación también intervinieron el director de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, que aseguró que las artes escénicas son un “sector vital” para la economía y la sociedad; la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, que apuntó que “Mercartes no solo es un mercado, sino una declaración de principios, donde se impulsa la cooperación y se construye un futuro más justo para todo el sector”; y la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Inmaculada Martínez, que se congratuló de la continuidad y consolidación de la cita.