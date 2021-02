Los responsables de Salud de la Generalitat han comparecido para informar de la evolución de la vacunación en Cataluña y revelar que han detectado el primer caso de la cepa sudafricana esta misma mañana. El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola, ha explicado que la propagación de otra de las variantes del virus, la británica, ya es un hecho en toda Cataluña, si bien en diferentes porcentajes, los más elevados en el área metropolitana sur, en el Baix Llobregat.

Pumarola ha concretado que se ha identificado la mañana de este miércoles en Barcelona por lo que los estudios epidemiológicos del caso están en curso pero ha dicho que no tiene relación con Sudáfrica y ha alertado de que “probablemente haya mas casos”. En cuanto a los rumores sobre flexibilizar las actuales restricciones en Cataluña, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon ha informado de que mañana, jueves, se informará sobre su continuidad aunque con “pequeñas aperturas” en algunos sectores económicos, que no ha querido concretar por el momento.

La nueva mutación del coronavirus está ya presente en 31 países y, junto con la cepa británica y la brasileña, esta cepa se considera altamente contagiosa. Por su parte, la variante británica ha sido detectada en 70 países, incluido España, y la brasileña en ocho. En Estados Unidos, según ha informado ‘The Wall Street Journal’, los investigadores han advertido que la nueva variante de la COVID-19 puede propagarse más rápidamente y reducir la efectividad de las vacunas.

Así las cosas, Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 192.233 personas desde que empezó la campaña de vacunación -83.638 personas ya han recibido la segunda dosis-, de las que 2.083 han sido vacunadas en las últimas 24 horas. Del total de personas vacunadas, 140.727 se han vacunado en la provincia de Barcelona, 16.173 en Girona, 13.623 en Lleida y 21.582 en Tarragona; y 51.232 han sido para personas usuarias de residencias catalanas.

Se mantiene la velocidad de transmisión

Respecto a las cifras, Cataluña ha registrado hasta este miércoles 510.979 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -474.095 con una prueba PCR o test de antígenos-, 2.416 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.416, 112 más que los registrados el martes: 12.118 en hospital o centro sociosanitario, 4.504 en residencia, 1.085 en domicilio y 1.709 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.806, que son 100 menos que en el último recuento. Un total de 731 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, los mismos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se mantiene en 0,92, y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 6,57%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 569,83 por cada 100.000 habitantes. La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el martes alcanzaba un nivel de 511, y 24 horas después se sitúa en 505.