StOp sToP: “Nuestra actitud y nuestras canciones están para entretener y hacer feliz a la gente”

Cultura

La música de los barceloneses StOp sToP es por supuesto adecuada para cada día del año, pero ahora, en junio de 2021, parece más necesaria que nunca. Por muchos motivos. Estrenan flamante álbum, “Lowcost Life”, y les ve con más ganas que nunca, en la línea de la cachonda portada del disco. Están en la primera línea del Hard Rock y Rock’n’Roll en Cataluña, junto a Lipstick, Mescaleros, Big Mouthers, Crash’n’Bones...

También la edición del disco coincide con el sol, el verano, la época ideal para las buenas vibraciones de su Hard Rock de la mejor escuela, y además la situación sanitaria va mejorando. La gente tiene ganas de entretenimiento y diversión: StOp sToP son la mejor solución para ello. Hablamos de todo ello y más con Jacob A.M., Vega Vega y Danny.

- Tiene pinta que la pandemia no ha afectado en absoluto al hard rock festivo de StOp sToP, ¿me equivoco?

- (Jacob) Pues no, no te equivocas. A nosotros no nos suele afectar mucho lo que pase en el mundo, al contrario, cuantos más problemas haya, más ganas tenemos de crear canciones para hacer olvidar la mierda a la gente…así que ésta situación nos ha ayudado un montón a crear.

- ¿Ha afectado la situación a la grabación de “Lowcost Life”?

- (Jacob) Ha afectado de manera positiva. En el sentido de que nosotros siempre teníamos que compaginar la vida en la carretera con la creación de nuevas canciones y las grabaciones. Así que para componer y crear nuevos temas siempre teníamos que ir bastante estresados entre una cosa y la otra. Por lo tanto con esta situación, no hay mal que por bien no venga, hemos tenido muchísimo tiempo para componer y centrarnos en el disco nuevo. No había estrés ni presión añadida por si teníamos que acabarlo antes de un concierto o gira… Ha sido una grabación relajada y creo que eso se ha reflejado en el resultado.

- ¿Ha habido alguna novedad respecto a las grabaciones anteriores?

- (Jacob) Sí. Éste disco fue grabado en directo 100%. O sea, los 3, cada uno en su cabina de grabación tocando a la vez, en directo total. Tocando, cantando, todo. Incluso los solos de guitarra se han hecho en directo. Todo! Voces principales, guitarra, bajo, batería y coros… como en un concierto pero en el estudio. Y así no lo habíamos hecho nunca antes, en los otros discos se había hecho parcialmente, pero no en estricto directo como hemos hecho en éste. Añadir que en la era digital, el “autotune”, la edición y la sobreproducción, que yo sepa, nadie graba en directo, prefieren meter dos dedos de maquillaje por todos lados y pretender ser mejores, nosotros no, nosotros quisimos ser 100% honestos con nuestras posibilidades y enseñar en el disco lo que somos capaces realmente de hacer luego en un concierto, no dar gato por liebre y no decepcionar al público.

- ¿Como definís vuestro quinto disco? ¿qué os parece como suena?

- (Jacob) Pues suena que te cagas y súper fresco, porque como te decía, lo hemos grabado en directo y tiene esa espontaneidad, esa emoción de como si estuviéramos tocando en un concierto… bueno, no del todo ya que para eso necesitas el calor del público, pero parecido. El disco es el más directo y “rockandrolero” que hemos hecho nunca. Se fue con la idea de componer temas cortos, de no más de 3:30min cada uno, pensando en que cada canción fuera un “single” y que a la segunda vuelta de escuchar un estribillo ya te invite a cantar…nuestro productor Jose Luis Climent nos ayudó un montón a conseguir ese sonido y el resultado es impecable gracias a su gran trabajo, así que que la calidad de producción no tiene nada que envidiar a las bandas grandes.

- ¿Qué habéis escuchado de música en los últimos meses?

- (Jacob) Pues la verdad que cuando estamos en modo componer y crear nuevos temas, no solemos escuchar nada de música ya que preferimos tener el papel en blanco, que no nos influencien otras músicas para poder conseguir una mezcla más única y personal en lo nuevo que vamos a sacar. Así que durante meses no hemos escuchado nada. Últimamente, ya después de la grabación del disco, sí que ya hemos vuelto a poner música, lo que siempre hemos escuchado… Deep Purple, Led Zeppelin, Mr. Big, Whitesnake, Mötley Crüe, AC/ DC… etc.

- ¿Cuáles son los artistas o grupos que os unen más a los 3?

- (Jacob) Pues los tres tenemos gustos dentro del estilo… pero no es que nos gusten a todos los mismos grupos pero están dentro del mismo rollo. Hay grupos que le gustan a uno de nosotros pero los demás no somos muy fans aunque también molen… no se… por ejemplo Danny y yo somos muy fans de Deep Purple… Whitesnake nos une a los tres, Vega es muy fan de Journey y Guns N’Roses que nos gustan a los 3 también o Glenn Hughes también nos gusta a todos… etc.

-¿Y los que más estáis en desacuerdo?

- (Jacob) Pues no estamos muy en desacuerdo con eso… a ver, por ejemplo a Vega le gusta Metallica y a Danny no le gustan nada. Especialmente no le gusta como toca Lars Ulrich… Pero en general nos une mucho lo mismo… estamos muy unidos en ese aspecto y en casi todos los demás, ten en cuenta que somos el único grupo en la historia que vivimos juntos, desde hace 8 años ya, jajaja.

- Sinceramente, pienso que vuestra música y actitud es hoy más necesaria que nunca.

- 8Jacob) ¡Muchas gracias! Es que el Rock & Roll y la música rockera en general te da siempre fuerza, empuje y levanta el ánimo que tan necesario es últimamente con todos los medios de comunicación rayando a todas horas con el mono tema del miedo y el desastre. Nuestra actitud y nuestras canciones están para entretener y hacer feliz a la gente, siempre vamos con buen rollo con toda la intención de hacerle pasar un rato genial al público. Nos reímos del mundo y de nosotros mismos. En nuestras canciones hablamos de las cosas cotidianas, y no tan cotidianas, pero que les pasan a todo el mundo en algún momento de la vida moderna y le ponemos un toque irónico para que te rías con nosotros. Algunas canciones son de protesta también, cagándonos en todo, ya que todos los humanos en algún momento tenemos esa necesidad y derecho de cagarnos en todo y mandar a la mierda lo que sea que no te deje respirar. Pero la verdad que en éste último disco la actitud es de fiesta total, no hay ninguna canción triste, aunque pocas canciones tristes tenemos de por sí en el catálogo, pero que mayormente siempre tenemos el tono de humor y positivismo sin caer en lo chabacano, y eso es lo que hemos visto que nuestros fans quieren… sentirse identificados de alguna manera contigo, reírse y olvidarse del mundo.

- ¿Qué planes tenéis de gira?

- (Jacob) Pues en cuanto nos dejen, el plan va a ser girar hasta que nos revienten los sesos! Jajaja Bueno, la verdad es que podremos empezar a girar a partir de finales de Junio, tenemos unos 3 meses de gira por Reino Unido ya cerrado, ha sido un éxito ver que nos querían para tocar en tantos sitios y quizás tiene que ver con lo que decías en la anterior pregunta… porque somos un grupo que te anima la vida… jajaja así que justo se supo cuándo podrían volver a hacer conciertos, nos empezaron a salir ofertas en muchos clubs y festivales aquí… pero por Europa en general, como cada país tiene sus diferentes restricciones y sus más y sus menos con las aperturas de salas de conciertos, no podemos aún cerrar una gira o contratar conciertos por todos lados sin saber 100% si se podrá hacer todo… entonces este año no creo que podamos ir por Europa aún… en cuanto se pueda, se hará y va a ser espectacular.

- ¿Va a ser un comeback con grandes novedades?

- (Jacob) Nosotros siempre intentamos ir con novedades y siempre preparamos algo nuevo para cada show. Por ejemplo en la gira del “Get Selfied” algunas noches salíamos vestidos de abuelos como en el vídeo de “The Last Call” jajaja… Hemos estado ya haciendo vídeos del nuevo disco actuando con diferentes personajes así que no descartamos usarlos en los próximos shows…será sorpresa jajaja…

- ¿Qué os parece vivir en Birmingham, la ciudad de la mitad de Led Zeppelin, de Black Sabbath, Judas Priest y la ELO?

- (Jacob) Pues es un honor vivir aquí rodeados de tanta historia del “Metal”, en una ciudad que fue tan industrial y donde la clase obrera le dio una actitud muy propia al blues y lo convirtió en heavy metal. Hace un tiempo inauguraron el puente “Black Sabbath” en uno de los canales de Birmingham y fuimos a verlo… o por ejemplo también, el ex guitarrista de Judas Priest abrió una sala de conciertos aquí donde tocan un montón de grupos… así que es genial, adecuado y sienta especial estar en esta ciudad metidos en la movida del Heavy Metal tan de lleno para lo que hacemos.

- Ahora mismo, con qué bandas os gustaría girar?

- (Jacob) Pues con cualquier banda grande que llene estadios de 20.000 y haga que nos vean! Entonces apaga y vámonos! Jajaja La verdad que siempre sea con quien sea que toquemos, aunque no sea una banda del mismo estilo que nosotros, acabamos gustando a su público también… acaba siendo siempre un fiestón loco… Tampoco es algo en lo que pensemos, “-¡mira! me gustaría ir de telonero de Kiss-”, si ocurriera sería brutal pero sinceramente, nosotros solo nos hace ilusión tocar delante de gente, no nos importa la sala, el grupo o si vendrá mamá o no…pero cuando compartimos escenario con otras bandas y son de buen rollo, entonces es cuando nos da ganas volver a tocar con ellos.

-¿Es posible un retorno a la escena sleazy angelina? Ojalá, pero lo veo muy difícil.

- (Jacob) En Los Angeles estaban situadas casi todas las discográficas de USA, tras el éxito de grupos como Van Halen y Quite Riot, vieron que ese rollo tenía tirón y se pusieron a contratar grupos del estilo, se corrió la voz y se petó la ciudad de bandas en busca del sueño. La ciudad se volvió como la Meca para todo amante del hard rock y se creó un ambiente impresionante…Que eso vuelva, no lo veo suficientemente necesario hoy en día y por lo tanto un poco difícil que suceda porque con el internet y las redes no necesitas una ubicación concreta ni una escena concreta y para que tenga renombre un estilo y se ponga de moda, creo que ya las discográficas no son tan necesarias… como ha pasado con otras cosas que han vuelto gracias a hacerse virales. Por otro lado, lo que sí potenciaría que haya una escena es que los grupos de una zona se ayuden, cuanto más gente haya haciendo ruido a la vez en un mismo sitio, más gente quiere saber de qué va ese ruido y si se impulsa el trabajo en equipo, se puede conseguir, así que tampoco se puede descartar del todo que surja una movida en algún sitio en concreto como sucedió en L.A.… como está pasando últimamente aquí en U.K. con la NWOCR (New wave of classic rock), tanto los grupos como el público se lo están currando unidos para que los medios se hagan eco.

- ¿Qué otras bandas parecidas a vosotros veis en España?

- (Jacob) Bandas tan locas como nosotros no las hay parecidas ni en España ni en la Conchinchina, jaja! … que estén en activo me vienen a la cabeza: Jolly Joker, Sexplosion, Big Mouthers, Los Sex, White Coast Rebels, Redwood, Wild Freedom, Hardbuds…

- Los países escandinavos son una mina hard rockera, qué bandas son las que más os gustan?

- (Jacob) Sí, ahí hay un montón de movida del estilo, pero no es que seamos muy fans de lo que se mueve allí arriba sinceramente… Hardcore Superstar nos gusta, por ejemplo, y un grupo nuevo que hemos coincidido con ellos en festivales que se llaman Trench Dogs y suenan genial.

- ¿Cual es el recuerdo más divertido que recordáis, fuera y en el escenario?

- (Jacob) Al principio de llegar a UK, vivíamos en la furgoneta y necesitábamos bolos desesperadamente, nos tirábamos a cualquier oferta de concierto, daba igual todo, la palabra mágica y que abría puertas era “sí”. Un día nos metimos a tocar en un festival de “Death Metal”, ¡imagínate el cuadro! Resulta que llegamos tarde al lugar y éramos los primeros en tocar, el organizador nos llevó con prisas al lado del escenario para subir y no nos quedó más remedio que vestirnos y maquillarnos como pudimos delante el público. Nos sentimos como las mascotas de Disney yendo al matadero, jajaja…nada, nos subimos al escenario, empezamos a tocar y madre mía, la gente empezó a hacer “mosh”, a pasarlo en grande y al acabar, aunque el organizador nos echó del escenario, el público insistió y consiguió que volviéramos a salir e hiciéramos no solo uno, sino 3 bises…fue y es aún el concierto que más merchan hemos vendido nunca…quien nos lo iba a decir, jajaja!

- (Danny) -Una vez que estábamos tocando en la calle en Camden, Londres, conseguimos atraer a un buen corro de gente, nos iba bien y nos tiraban bastante dinero cosa que significaba poder comer ese día, de repente un friki vestido solo con una gabardina tomando una sopa de guisantes con pajilla, se puso a bailar como si no hubiera mañana y nos robó toda la atención, la gente le empezó a hacer videos y a pasar de nosotros, a base de patadas y amenazas el tipo acabó abandonando nuestro rincón lejos de nosotros… ese día entendimos lo chungo que es el mundo de la música, jajajaja!

(Vega) -En cuanto a conciertos, en un show de “StOp,sToP!” puede ocurrir cualquier cosa, desde Jacob parando una pelea entre asistentes del público a medio bolo, Danny reventando de un baquetazo una bonita lámpara de cristal que había situada encima de él en un viejo pub cortándole en el cuello y acabar el bolo cubierto en sangre, un “crowd surfing” en un pub sin escenario que acabó con varios fans encima nuestro mientras seguimos tocando, yo pegándole una patada a la espalda a medio solo de guitarra a un tarado que nos tiró los altavoces al suelo, a tener al organizador de un festival enseñándonos un cartel poniendo “stop swearing” (parar de decir tacos) por culpa del mal lenguaje usado por el grupo en el show al medio día con un público lleno de familias con niños…

- Moltes gràcies.

- Muchas gracias a ti por entrevistarnos e interesarte por nuestro trabajo! ¡Qué viva el Rock!