Una consellera de Puigdemont: “La independencia es tan importante como para valer la vida de una persona”

Poco a poco, el independentismo va desvelando su versión más radical: algunos sectores han empezado a coquetear con la posibilidad de que haya muertes para lograr la ruptura con España ante la imposibilidad de conseguirlo por medios pacíficos, un escenario que Carles Puigdemont adujo para frenar la independencia en octubre de 2017. Según la versión que se hizo circular desde el independentismo en aquellas semanas, había habido advertencias desde el Gobierno al Govern de que podría haber muertos si continuaban adelante, una información que nunca ha albergado ninguna prueba para sostenerla.

En cualquier caso, el tema de la muerte para conseguir la independencia ha ido cogiendo vuelo poco a poco en los últimos meses a través de separatistas radicales. Primero, con el profesor universitario y concejal de JxCat, Héctor López Bofill, que alentó la posibilidad de que hubiera muertos. “Contradicciones independentistas 1: se admite resignadamente que mueran casi 25.000 personas de Covid19 y nos da un terror absoluto que muera alguien como consecuencia de un conflicto de emancipación nacional”, señaló en un tuit.

Y, en los últimos días, con la consellera de Educación en el gobierno de Carles Puigdemont y ahora europarlamentaria de JxCat, Clara Ponsatí, que ha publicado el libro de memorias “Molts i ningú. Embastat de memòries i altres històries” (Editorial La Campana) y ha apoyado esta tesis. En el libro expone: “Con el planteamiento de no hacer nada si hay riesgo de muertos, no haríamos nunca nada. No es necesario que todo el mundo esté dispuesto a arriesgarse, simplemente es un riesgo que debe correrse”. Y, en una entrevista en La 2, se ha reafirmado este lunes: la conductora del programa Gemma Nierga le confiesa que le ha sorprendido esta frase del libro y le pregunta: “¿De verdad, usted cree que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona?”, le ha preguntado.

Ponsatí, ha respondido que sí. “Sí, yo creo que sí. A ver, no estoy diciendo que este pidiendo hacer sacrificios humanos, pero, que me enseñen alguna causa en la que no ha habido sacrificios importantes”, ha replicado. “No estoy diciendo que yo estoy dispuesta a la violencia, sino que cada uno tiene que saber qué coste está dispuesto a pagar”, ha continuado, tratando de matizar algo sus palabras, muy polémicas en un momento en que Europa está en guerra y la invasión de Rusia en Ucrania está costando vidas y está dejando crueles imágenes diariamente.

“Nadie obliga a nadie a nada, pero tampoco es la decisión paternalista de los líderes políticos de yo no hago esto porque os protejo”, ha asegurado Ponsatí, cuestionando incluso también al propio Puigdemont, que frenó el proceso de independencia para evitar muertes en las calles.