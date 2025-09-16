Un argentino viaja a Barcelona y se queda sin palabras con lo que se encuentra: "Nunca había visto tantos"

Pablo, también conocido como @pablito.viaja en la plataforma TikTok, es un joven influencer argentino que parece ser que se está recorriendo Europa, ya que en la biografía de su perfil se puede observar el siguiente mensaje: "Paseando un poco por Europa". En cuanto a su contenido, se pueden observar temas que tienen que ver con el turismo, por supuesto, con las recomendaciones y los tips cuando se llega a un destino de vacaciones, comparaciones culturales entre países, en este caso europeos, o con algún tipo de reflexión personal.

Justo en el momento en el que se está redactando este artículo, el último vídeo que ha subido a su cuenta es el que se ha transformado en el más reconocido de todos, ya que acarrea más de 130 mil visualizaciones. En él, el tema principal que se ha tratado gira en torno a la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Barcelona, un lugar del que informa que no ha frecuentado mucho en toda su vida.

"Es caminar 10 metros y toparte con un argentino"

Nada más comenzar con su testimonio, se puede ver a Pablo enfocándose a sí mismo mientras realiza las siguientes declaraciones: "Chicos. Que levante la mano el argentino que se quedó en argentina porque estamos todos aquí metidos en Barcelona". Según lo que está siendo su experiencia, lo normal será que transitando por las calles de la ciudad sea muy sencillo encontrarse con mucha gente de esta nacionalidad.

"Es ir por la calles o por la playa, hacer 10 metros y toparte con un argentino", asegura. Como ya ha sido contextualizado anteriormente, este no es el destino de vacaciones que más ha repetido en toda su vida, ya que revela que solo ha estado aquí en tres ocasiones. Lo cierto es que antes de grabar este vídeo, no le había ocurrido no que jamás había oído hablar de lo que ahora sí le está pasando.

"Los argentinos hemos plagado Barcelona

"O sea, ves mates por todos lados", suma mientras que insiste en loa idea de que "nunca había visto a tantos como en esta vez". Tras estas aportaciones, Pablo, en tono humorístico, expresa que lo que piensa es que "los argentinos hemos plagado la ciudad" y, con ello, el testimonio que acumula más de 6.000 likes y más de 1.700 comentarios llega a su fin.

En cuanto al apartado de los comentarios, se pueden observar mensajes de todo tipo. Varios se han tomado muy bien este vídeo, mientras que para otros no ha sido de su agrado. En la biografía, Pablo ha redactado lo siguiente: "¿Qué onda Argelona? Parece que no hay otra ciudad en España que todos los argentinos estamos ahí", lo cual ha sido respondido con los siguientes comentarios que serán presentados en un listado a continuación (todo ello en base al número de me gusta):