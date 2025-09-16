Crimen en el metro de Barcelona: los acusados de asesinar a puñaladas a un hombre se enfrentan la cárcel

El caso que conmocionó a Barcelona en 2023 llega ahora a juicio. La Audiencia de Barcelona ha comenzado este lunes las sesiones contra dos hombres acusados de asesinar a puñaladas a un pasajero en la línea 1 del metro, entre las estaciones de Torrassa y Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat.

La Fiscalía pide 16 años de prisión para cada uno de los acusados, además de cinco años de libertad vigilada y una indemnización de 200.000 euros a los padres de la víctima. Uno de los procesados se enfrenta al cargo como autor material y el otro como cooperador necesario.

Una discusión que acabó en tragedia

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de abril de 2023. Por motivos que todavía se desconocen, los acusados iniciaron una discusión con un ciudadano boliviano dentro del convoy. Al llegar a la estación de Santa Eulàlia, la víctima bajó del tren, pero fue perseguida por los acusados.

Según la Fiscalía, uno de ellos lo sujetó en el suelo mientras el otro le asestaba varias puñaladas mortales. Pese a la gravedad de las heridas, el hombre logró volver a subir al metro y desplazarse hasta la estación de Mercat Nou, donde se desplomó en el andén y falleció minutos después.

Un juicio con gran expectación

El juicio, que se prolongará hasta el 25 de septiembre, prevé que los dos acusados declaren el próximo 22 de septiembre. Uno de ellos cuenta con antecedentes penales.

El caso ha generado gran expectación por tratarse de un asesinato en plena red de transporte metropolitano, un espacio habitualmente seguro y utilizado por miles de personas a diario.