Los cinco restaurantes baratos de Barcelona para superar la cuesta de enero

Enero supone la vuelta a la rutina. Tras algunos días de descanso y muchos gastos de una de las épocas más especiales del año, el dinero 'vuela' y, a mitades de este mes, varios españoles llegan a tener problemas económicos. Por ello, el objetivo de muchos es ahorrar lo máximo posible después de un corto pero intenso periodo de regalos y de cenas inolvidables en familia, donde los productos más caros del mercado han sido protagonistas.

No gastar el dinero puede ser fácil, sobre todo a la hora de evitar el despilfarro o los clásicos 'caprichitos' que tanto gustan. También se puede optar por adquirir productos de segunda mano, algunas ofertas ocasionales o, directamente, ir en transporte público para no gastar gasolina. Sin embargo, hay quienes no pueden destinar al ahorro por diversos factores, como por ejemplo todo lo relativo a los gastos excepcionales, como averías caseras, del vehículo personal o gastos médicos.

Pero otra de esas variables, y que tanto debate genera por encontrar los destinos más baratos, es el ir a comer fuera de casa. Aunque esta actividad puede evitarse si se tienen problemas económicos, la realidad es que circunstancialmente, por necesidad o por deseo, ir a un restaurante donde disfrutar de una buena comida, de un buen espacio y donde gastar poco dinero es posible. Por ello, a continuación se va a presentar un listado, donde se equilibre el bajo costo, la buena calidad de los alimentos, el buen ambiente y el buen espacio, de los mejores lugares de Barcelona donde ir a comer para la cuesta de enero que actualmente se está viviendo en España.

Estos son los restaurantes de Barcelona más baratos

Estos son los mejores restaurantes calidad-precio a los que acudir durante este mes en Barcelona:

Bar Sanz

Comer algo ligero no tiene por qué ser unas tapas o unos pinchos; un bocadillo puede ser una excelente opción. Localizado en Carrer del General Álvarez de Castro, 5, Ciutat Vella, el Bar Sanz triunfa por sus bocatas. A precios muy competitivos, de entre 9 y 10 euros, su cocina destaca por elaborar a la plancha sus mejores productos. A parte, en su carta también se podrán encontrar platos como las albóndigas, almejas a la marinera o tortillas de tamaño generoso.

Choripa

De la mano de Pablo Lagrange, Lucía Aguilar y Ricardo Mateo, está el Choripa, un local situado en Gracia y que está dedicado al choripán, uno de los plazos más característicos de Argentina que está elaborado con chorizo chimichurri. Este bocadillo, cocinado con embutido de cerdo y ternera, está envuelto por dos rodajas de pan de origen francés que retiene la grasa y el aceite. Todavía más barato que el anterior, por 8 euros, se le pueden añadir complementos como patatas fritas o bebidas, tanto clásicas como caseras, por lo que la comida saldrá a unos 14 euros. Además, incluye servicios para llevar y pedidos a domicilio, vía Glovo.

The Pan's Club

Este es un take away liderado por una pareja de franceses cuyas labores hacen en los comensales puedan respirar los mejores aires parisinos. El protagonismo en este caso es para las quiches, donde hay una infinidad en toda la carta. De verduras, de salmón y espinacas, de patata con cebolla... y muchas más que se podrán complementar con una ensalada. Todo lo relativo a los dulces también está presente en The Pan's Club, como son los bagels, los postres o los smoothies, unos batidos de frutas con textura cremosa. El menú está disponible por 11,90 euros, aunque los fines de semana su valor aumenta dos euros. Situado en la Plaça de la Llana, 16, esta será una gran ocasión para degustar esta rica gastronomía a un precio asequible.

Mama Pizza

Establecida en el Paral·lel, este restaurante es de lo más característico en lo relativo a elaboraciones italianas . Sus pizzas al horno son sus platos estrella, que están elaboradas con harina fermentada durante un día y medio y donde la personalidad napolitana está presente. Finalmente, el resultado de la masa se verá reflejado en un producto esponjoso del que podrán ser testigos todos los comensales de Mama Pizza. Las más pizzas caseras más destacables son la trufada o la Buffala 2.0, aunque también habrá opciones integrales para todo aquel que lo deseé. Por debajo de los 16 euros, se encuentran todas las pizzas, aunque las más clásicas tienen un precio todavía inferior; también hay presentes varios entrantes que servirán para ir preparando los clientes para todo un festival pizzero de lo más italiano.

Machiroku

En esta ocasión toca presentar un restaurante japonés, donde la buena experiencia estará garantizada bajo un menú de mediodía de 16 euros. Su carta está compuesta por productos caseros, donde las ensaladas de algas o las demandadas gyozas son de lo mejor de este establecimiento. El sushi, que a tanto público español gusta, también lidera el menú, donde los makis y los nigiris son un imprescindible. Situado en el Gòtic de Barcelona, esta será una gran ocasión para degustar alimentos fuera de casa durante la cuesta de enero del que también ha sido testigo Alberto Chicote.