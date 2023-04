La conductora de un bus nocturno de Barcelona expulsa a un pasajero ebrio que la acosaba: "O bebes menos o te callas"

Un pasajero de un autobús en Barcelona fue expulsado del transporte público al molestar y acosar a la conductora, quien paró el vehículo y se dirigió hacia su posición para echarle a la fuerza.

Por lo visto, según relata la publicación de Tik Tok, sobre las 4.30 horas de la madrugada, la mujer paró el vehículo, harta de los comentarios que el pasajero estaba emitiendo tras un constante y molesto atosigamiento a la conductora. Acto seguido, se bajó de su asiento quien se encontraba en la sentado en la parte trasera y se dirigió al mismo para dejarle las cosas claras. “Bájate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles”, dice la conductora gritando, cansada de las faltas de respeto del usuario embriagado y ante el coro del resto de los pasajeros que también pedían su expulsión del vehículo. La escena quedó registrada por otro pasajero, que compartió lo ocurrido en redes sociales.

“‘Te vas. Estoy hasta la mismísima p***a. Bájate del bus”, le grita la protagonista al hombre, que trataba de resistirse a los forcejeos. Este, al parecer “borracho”, le recrimina la acción: “Lo que tú estás haciendo...”. Sin terminar la frase, la conductora, harta de la situación y del aguante previo a la escena grabada, salta de nuevo.

“Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas”, responde enfurecida la mujer, que le hace saber que no va a tolerar más faltas de respeto y que tampoco está dispuesta a perder el tiempo por su culpa.

“No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos. Ni yo, ni ellos”, añade, en referencia a los otros pasajeros. “Te vas de una p**a vez. La próxima bebes menos o te callas antes”, le recrimina.

Posteriormente, tras su acalorado discurso, la conductora regresa a su cabina y otra pasajera salta: “Bájate del bus, te lo dijo diez veces. Baja el escalón y te vas fuera en un ‘secundito’”. Sin embargo, el hombre, atónito en la escena, agacha la cabeza y mantiene su puesto en primera fila del transporte público.