Eva García (PP) acusa al Govern de "inútil" por falta de plazas en la FP y pide a Niubó comparecer

La diputada del PP en el Parlament y presidenta de la Comisión de Educación, Eva García, ha acusado este domingo al Govern de inútil por no resolver una falta de plazas en la FP y "agravar los problemas que ya tenía ERC".

Afirma en un comunicado que 15.000 alumnos se han quedado sin plaza asignada, por lo que ha pedido que la consellera Esther Niubó lo explique en la primera comisión parlamentaria de septiembre, y también le presentará una batería de preguntas.

"Un año después, seguimos con el mismo problema, sin soluciones y con miles de jóvenes viendo truncadas sus expectativas de formación y empleo", según García, y ha añadido que el año pasado 30.000 alumnos se quedaron sin plaza.

García quiere que la comparecencia de Niubó también aborde "el cierre de líneas y la asfixia de las escuelas concertadas catalanas", que ha contrastado con la subvención a la escuela francesa La Bressola por utilizar el catalán.

Para ella, el Govern "improvisa, actúa con sectarismo y absoluta falta de planificación", y ha reclamado textualmente un sistema educativo que funcione para todos, que respete la libertad de los padres y no sea un instrumento partidista.