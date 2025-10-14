Acceso

Cataluña

Polémica

La Generalitat asegura que mantienen el calendario actual de cierre de las nucleares catalanas

Así lo ha manifestado después de que haya trascendido un supuesto acuerdo entre el Gobierno, Generalitat, Junts y ERC para alargar la vida de las nucleares catalanas

Mazón afirma que si el Gobierno cierra las centrales nucleares "será uno de los mayores desastres que podemos tener"
Central nuclearEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que mantienen el calendario actual de cierre de las centrales nucleares catalanas así como el impulso de la implantación de renovables.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu después de que haya trascendido un supuesto acuerdo entre el Gobierno, Generalitat, Junts y ERC para alargar la vida de las nucleares catalanas.

"El escenario que maneja el Govern, desde luego, es respetar el plan de cierre que en estos momentos está aprobado para las nucleares catalanas e impulsar en la medida de lo posible la agilización y la planificación territorial de implantación de renovables en Catalunya", ha subrayado Paneque.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas