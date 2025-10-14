Estos políticos comparecerán en el Parlament a cuenta de las lluvias torrenciales en Tarragona y sus 18 heridos

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, comparecerán en el Parlament de Cataluña para explicar la gestión de las lluvias torrenciales que afectaron este fin de semanad a las Terres de l’Ebre (Tarragona).

Según han confirmado fuentes del Govern a Europa Press, ambos responsables han solicitado comparecer a petición propia ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública de la Cámara catalana. En su intervención abordarán no solo la fase de emergencia, sino también el plan de recuperación y las medidas adoptadas para paliar los daños materiales y económicos ocasionados por la DANA Alice.

Explicaciones sobre la respuesta y coordinación institucional

Tanto Dalmau como Parlon detallarán la coordinación entre administraciones, el dispositivo de Protección Civil y la respuesta de los servicios de emergencias durante las horas más críticas del temporal, que obligó a suspender clases en cinco comarcas y a cortar varias carreteras y líneas ferroviarias.

Las lluvias, que provocaron inundaciones y evacuaciones, llevaron al Govern a activar el Plan Inuncat en fase de emergencia, movilizando recursos de los Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat y Cruz Roja.

En paralelo, el Ejecutivo catalán ha aprobado esta semana un paquete de medidas urgentes con 60 millones de eurosentre ayudas directas y créditos blandos para reparar infraestructuras, asistir a los municipios afectados y apoyar al sector agrario.

Junts pide más comparecencias

Este mismo martes, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha solicitado la comparecencia no solo de Parlon, sino también de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, así como de los responsables de Protección Civil y de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El partido reclama aclarar las “disfunciones” detectadas en la gestión del episodio, especialmente en la prevención de inundaciones y en la respuesta logística durante las horas de mayor afectación.