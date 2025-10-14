La Generalitat concede a Luis García Montero el Premio Blanquerna

En pleno huracán en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, en Arequipa, con cruce de acusaciones entre el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Española, la Generalitat de Cataluña anunció ayer que ha decidido la concesión al poeta, escritor y ensayista Luis García Montero (Granada, 1958), también director del Cervantes, el XX Premio Blanquerna, un galardón que vuelve a retomarse tras ocho años de inactividad.

El jurado del Premio Blanquerna 2025 distinguió a García Montero «por su trayectoria como difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes».

También por convertir esta institución «en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas en una apuesta por la diversidad», según informó el Ejecutivo catalán, que hará entrega de este galardón el próximo 18 de noviembre en el Palacio Neptuno de Madrid, en un acto presidido por el presidente catalán, Salvador Illa.

El Premio Blanquerna lo otorga la Generalitat de Cataluña, a través de la Delegación del Govern en Madrid, para reconocer la labor de aquellas personas o entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Cataluña.

El galardón, de carácter honorífico y sin dotación económica, fue reactivado por el Govern el pasado mes de julio mediante una convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOCG), a la que podían presentar su candidatura tanto personas físicas como jurídicas.