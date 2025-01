Illa defiende la financiación singular para Cataluña y "la España federal" tras reunirse con el presidente de Canarias

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha vuelto a defender la financiación singular para su comunidad autónoma. En esta ocasión, lo ha hecho desde Canarias, donde ha afirmado que esta propuesta "no va contra nadie" ni supone "ningún privilegio".

Durante un encuentro informativo organizado por la 'Cadena SER' en Tenerife, Illa ha pedido no tener "miedo" de que a Cataluña "le vaya bien", subrayando que esta medida busca beneficiar al conjunto del país. La reunión viene después de que el líder del Govern se haya reunido con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el que tenía un encuentro para explicarle el modelo de financiación que está buscando obtener la Generalitat.

“La mejor España necesita la mejor Cataluña”

Illa ha insistido en que "la mejor España necesita de la mejor Cataluña" y viceversa, ya que su comunidad no desea estar "encerrada en sí misma", sino contribuir a "mejorar" el conjunto del Estado. Según el presidente catalán, este modelo financiero se basa en el "diálogo" y el "ánimo constructivo", evitando posturas que generen ruido.

Además, ha defendido que Cataluña seguirá siendo "solidaria" en un proceso que, ha reconocido, será "complejo". El dirigente justificó su elección de Canarias para iniciar esta gira explicativa señalando que es una región con "singularidades evidentes".

Hacia una España federal

Salvador Illa también ha apelado a avanzar hacia una "España federal", tomando como referencia otros países europeos. Ha recordado que Cataluña ya cuenta con una agencia tributaria propia en virtud del Estatut y que ahora pretende "desarrollarla". Asimismo, ha reiterado que no se debe tener miedo al acuerdo, a pesar de los conflictos actuales.

En ese sentido ha comentado que "no hay ningún cálculo" de 28.000 millones que puedan perder las comunidades y de lo que se trata es de ver como se refuerza y mejora el sistema que "nadie discute que hay que reformar", eso sí, con un "debate sereno" y para "no perjudicar a nadie" y "beneficiar a todos". Por ello ha defendido "la política del acuerdo, que no busca derribar al que piensa distinto, sino sentarse, convencer y escuchar al que piensa distinto".

Sobre la condonación de la deuda ha confirmado que será el 20% del FLA, lo que supone "corregir un error" derivado de la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas como Caaluña, Murcia o Valencia, por ejemplo, que ante la crisis de austeridad no podía de dejar de dar las prestaciones sociales.

Presupuestos y turismo

El presidente catalán no renuncia a aprobar los presupuestos autonómicos del próximo año y mantiene su compromiso de buscar una "fórmula" que no perjudique a los ciudadanos. Aunque no descarta la prórroga de las cuentas actuales, ha recordado que su partido ya brindó estabilidad en momentos clave y confía en que la situación actual permita seguir avanzando en acuerdos. Precisamente, el no de ERC a apoyar las cuentas de Illa viene causado por la falta de avance, a ojos de los republicanos, en el acuerdo en financiación singular entre la Generalitat y el Estado.

En cuanto al turismo, Illa ha destacado el éxito de la tasa turística en Cataluña, que ha ayudado a promocionar el destino, mejorar infraestructuras y corregir externalidades. Sin embargo, ha reconocido que el turismo tensiona el mercado de la vivienda y ha elogiado las medidas del Ayuntamiento de Barcelona para regular su impacto. Ha defendido un modelo que priorice la calidad por encima de la cantidad para garantizar un equilibrio sostenible.