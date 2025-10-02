Illa ofrece "toda el apoyo jurídico" de la Generalitat a los catalanes de la flotilla retenidos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comprometido este jueves "todo el apoyo jurídico" de la Generalitat a los catalanes que han formado parte de la Global Sumud Flotilla y que han sido detenido por el ejército de Israel.

En declaraciones ante la prensa desde Roma (Italia), donde se encuentra de viaje oficial, ha explicado que, de común acuerdo y en colaboración con el Gobierno, ha pedido al cónsul de España en Israel, Fernando López de Castro, que cuando pueda entrevistarse con los miembros catalanes de la expedición, les transmita esta disposición del Govern.

"Si tienen apoyo jurídico, lo respeto, pero si necesitan asistencia jurídica del tipo que sea, cuentan con el Govern de Catalunya para poder proporcionarles esta asistencia jurídica", ha dicho, a la vez que ha explicado que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, contactará con sus familiares para transmitírselo también.

Ha deseado que esta asistencia jurídica no haga falta porque "puedan retornar lo más pronto posible a Catalunya", y ha dicho que desde el Govern conocen cuantos catalanes zarparon desde Barcelona en la expedición, pero no ha detallado el número de los catalanes que, actualmente, están retenidos.

"En contacto permanente"

Illa ha trasladado que los miembros de la Flotilla y su misión cuentan con el apoyo del Govern, y ha exigido al gobierno israelí que "respete el derecho internacional y que garantice la seguridad y el retorno de estos ciudadanos" de forma segura.

Ha afirmado que está "en contacto permanente" con los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, con el presidente del Parlament, Josep Rull, y con López de Castro, que se ha desplazado al puerto de Sderot, donde previsiblemente serán trasladados los retenidos.

Suspensión del pleno

Respecto a la suspensión del pleno del Parlament de este jueves por esta situación, ha considerado que es una medida proporcionada a la situación actual, y ha mostrado también su apoyo a la declaración institucional del Ayuntamiento de Barcelona.

"Hay un parlamentario catalán, una diputada de la CUP, que forma parte de esa expedición. Existe un concejal del Ayuntamiento de Barcelona que forma parte de esta expedición. Hay una exalcaldesa de Barcelona que forma parte de esta expedición. Me parece que son medidas proporcionadas a la situación en la que estamos viviendo, y a las que doy apoyo", ha dicho.

Agenda Roma

También ha explicado que ha decidido suspender una conferencia que tenía previsto para esta tarde en la Università de la Sapienza de la capital italiana, por las protestas que se han convocado en el centro educativo, y en solidaridad con las mismas: "Tampoco me parecía que procediera hacerla".

Illa tiene previsto reunirse este jueves con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michaele de Pascale, y entre el jueves y el viernes asistirá a distintos actos culturales en Roma relacionados con el milenario de Montserrat y el 40 aniversario del Festival Castell de Peralada, aunque ha advertido que su agenda puede modificarse: "Si hay eventos que deban alterar la agenda, la alteraré".