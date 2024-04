El independentismo denuncia a unas trabajadoras latinomaericanas de un comercio en Lleida por no hablar catalán

Nueva denuncia por el hecho de que en la red social X se señale a trabajadores de un comercio por hablar en castellano o no hacerlo en catalán. En esta ocasión ha sucedido en Lleida, donde se ha señalado a las trabajadoras de un comercio en la capital ilerdense por atender en español.

“Tienda Área de Guissona en Lleida. Cliente de más de 80 no entiende a las dependientas latinoamericanas que le hablan en castellano. Se lo traduzco y les digo que deben atender en catalán, como mínimo, a los catalanes. Me contestan “sí me entiende”. Suerte tenemos del @bonpreuesclat @lenguacat“, ha denunciado una usuaria en la red social X.