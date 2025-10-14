Indignación en Italia porqué TV3 incluye el municipio de L'Alguer en su previsión del tiempo

La nueva presentación de los informativos de TV3 y sus colores ya dieron que hablar, con muchas críticas, en las últimes semanas ha aparecido otra polèmica: los mapas del tiempo pancatalanistas de la cadena autonómica.

Ahora las quejas se centran en la inclusión del municipio italiano de L’Alguer en la información meteorològica, con la ecusa de que se habla un poquito de catalán. Se habla en este espacio sobre el clima de “països catalans”, y por supuetso se incluyen en el mapa a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. De momento, ya llegaron quejas desde Italia sobre esta “inclusión”. Algunos medios del país transalpino hablan de "delirio separatista"

En los mapas del tiempo de la cadena siempre ha figurado, en primera instancia, Cataluña. En los sucesivos mapas se amplía el foco al resto de España y el continente europeo. Posteriormente, aparece un mapa con la información del tiempo de Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el sur de Francia -lo que el nacionalismo considera parte de los «països catalans». Voces críticas consideran que es como si en los informativos de otras televisiones españolas se diera la previsión del tiempo en América Latina.

De esta manera, la actualización de los platós también ha llevado a presentar un nuevo grafismo en secciones como la previsión del tiempo. Una nueva imagen que, no obstante, profundiza en viejas tendencias, y asume plenamente el discurso de los Països Catalans, o «países catalanes», propio del nacionalismo.