Las quejas contra el uso del castellano en Cataluña han crecido un 600 % en 8 años

La entidad ultraindependentista Plataforma per la Llengua recibió 2.902 quejas en 2024, un 634,07% más respecto a las 395 recibidas en 2016, año de publicación de su primer informe anual, y un 24,66% más respecto a las 2.328 de 2023.

En 2024, las administraciones autonómicas fueron responsables del 42% de las quejas relacionadas con el ámbito público. Aunque el marco jurídico ya es lingüísticamente discriminatorio, el 71,4% de las quejas del pasado año denunciaban actuaciones, directamente, ilegales.

La actividad del servicio de defensa de los derechos lingüísticos de Plataforma per la Llengua aumenta año tras año. En los sólo ocho años que van de 2016 a 2024, las quejas aumentaron un 634,7% y pasaron de 395 a 2.902. Respecto a las 2.328 de 2023, crecieron un 24,66 %. Así lo recoge el Informe de quejas lingüísticas de 2024, el reporte anual que Plataforma por la Lengua elabora para analizar la información recogida por la entidad con respecto a las quejas durante el pasado año.

Asegura la entidad separatista que “a este informe anual próximamente se le sumarán otros dos: el informe anual de discriminaciones lingüísticas procedentes de la administración del Estado español y la recopilación anual de novedades legislativas discriminatorias con el catalán”.

Entre 2016 y 2024, el sector privado ha generado en torno a dos tercios de las quejas cada año. En 2024, el 67% eran del sector privado y el 33% del sector público. Estas proporciones se corresponden a las de Cataluña, territorio que genera cada año alrededor de nueve de cada diez quejas (en 2024 generó el 92,2 %). En 2024, en Cataluña, el 68,8% de las quejas eran del sector privado. En la Comunidad Valenciana, en cambio, es el sector público que predomina desde hace años y en 2024 generó el 65,5% de las quejas. En las Islas Baleares no existe un patrón claro en este aspecto, y las proporciones de quejas del sector público y del privado van fluctuando a lo largo de los años.