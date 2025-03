La intervención de Orriols que provocó los aplausos de Vox

El Parlament de Cataluña ha sido escenario de un tenso intercambio de declaraciones después de que la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, pidiera que se investigasen las palabras de la diputada de la CUP, Laura Vega, quien en una intervención anterior había hecho una polémica comparación entre los disturbios en Salt y las revueltas históricas del siglo XIX en Cataluña.

Durante su intervención, Vega hizo un peculiar paralelismo con las Bullangues de 1835, una serie de revueltas populares que comenzaron en la plaza de Torín de Barcelona tras una corrida de toros fallida. “A mí me sabría mal venir aquí a representar a un pueblo y no conocer nada de su historia”, comenzó Vega. “1835, plaza de Torín, Barcelona, corrida de toros. Los toros lo hacían fatal y no embestían, y los toreros tampoco estaban muy iluminados. Y pasaba otra cosa, y es que la clase trabajadora estaba asfixiada y había guerra y malestar. Hubo un momento determinado en que el pueblo decidió que era el momento de liarla y saltó a la plaza, mató al toro, arrancó los asientos y salió de ahí para quemar unos cuantos edificios, clericales en concreto y a partir de aquí se lio. Cuando nos dicen que en Salt se está liando pienso qué poco conocen la historia del pueblo catalán”.

Además, Vega citó un polémico tuit del humorista Manel Vidal que ironizaba sobre los hechos en Salt: “En Cataluña, tirar piedras a los Mossos y quemar contenedores es algo cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt por su plena integración. Sois ejemplo”.

Orriols ha tomado la palabra para condenar enérgicamente las declaraciones de Vega: "Pedía la palabra porque quería que se investigasen las declaraciones de la diputada de la CUP donde ha aplaudido y felicitado a los inmigrantes musulmanes que están atacando la comisaría de Salt y ponen en riesgo la vida de nuestros agentes".

Su intervención ha generado una reacción inesperada en la cámara, ya que los diputados de Vox han aplaudido su intervención, un hecho poco habitual en el Parlament.

Este choque dialéctico se produjo en un contexto ya caldeado, después de que el diputado de Esquerra Republicana, Jové i Lladó, solicitara previamente que se investigasen unas declaraciones de Orriols, en las que acusó a Salvador Illa de que apunta con el dedo para que otros decapiten, en referencia a los 11 ciudadanos de origen pakistaní detenidos por planear atentados yihadistas en Cataluña.