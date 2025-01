Junts tampoco apoyará los presupuestos de Alianza Catalana en Ripoll

Por segundo año consecutivo, Aliança Catalana se queda sin aliados en Ripoll para aprobar sus presupuestos. La decisión de la dirección nacional de ERC de vetar cualquier negociación con Aliança ha dejado en manos de Junts la posibilidad de que las cuentas salgan adelante. Sin embargo, según avanza el diario ARA, los concejales de Junts no tienen intención de votar a favor. Su apoyo es la única vía para que la alcaldesa Sílvia Orriols apruebe los presupuestos por la vía ordinaria, ya que los tres ediles de Junts, sumados a los seis de Aliança Catalana, alcanzarían la mayoría absoluta en un ayuntamiento de 17 representantes.

A diferencia de ERC, la dirección nacional de Junts ha dado plena autonomía a su grupo municipal y no ha impuesto restricciones a la negociación. De hecho, Albert Batet, líder de Junts en el Parlament, evitó pronunciarse sobre el tema, alegando que no es una cuestión de competencia parlamentaria. Sin embargo, en el Parlament, Junts sí mantiene un cordón sanitario contra la extrema derecha, algo que en Ripoll parecen estar dispuestos a flexibilizar con tal de negociar los presupuestos. Este viernes, los representantes de Junts se reunirán con la alcaldesa Orriols para abordar la situación, una reunión que, según Llimós, se realiza "por responsabilidad".

Por su parte, el grupo municipal de ERC también mantuvo su reunión con la alcaldesa, aunque en este caso únicamente para comunicarle que sus tres concejales votarán en contra de los presupuestos. Una decisión que contrasta con la postura inicial expresada por su portavoz en Ripoll, Chantal Pérez, quien antes de que la dirección nacional se pronunciara había indicado que, si se aceptaban sus propuestas, se abstendrían. Sin embargo, tras conocerse las negociaciones con Aliança Catalana, la cúpula de ERC intervino para bloquear cualquier acuerdo.

¿Qué puede hacer Orriols?

Tras la ruptura de las negociaciones, la alcaldesa Sílvia Orriols se ve obligada a activar un plan alternativo para sacar adelante los presupuestos. Tiene dos opciones: prorrogar las cuentas actuales o someterse a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto. Esta última opción permitiría la aprobación automática si la oposición no logra tumbarla con una moción de censura en el plazo de un mes. Actualmente, este escenario parece poco probable debido a la falta de consenso entre los grupos de la oposición.

No obstante, esta estrategia tiene ciertas limitaciones legales: un alcalde solo puede recurrir a la cuestión de confianza en dos ocasiones durante su mandato, y no puede hacerlo en el último año de legislatura. Dado que Orriols aún se encuentra en el ecuador de su mandato y con una oposición fragmentada, su continuidad al frente del ayuntamiento no parece estar en peligro en este momento.