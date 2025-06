Una okupa insulta en la cara gravemente a Xavier García Albiol y este responde: "Si fuese por mí la metía en un avión de regreso a su país!"

Badalona ha vuelto a vivir este miércoles una jornada marcada por la tensión en el barrio del Gorg, uno de los más afectados por la okupación en la ciudad. Durante una operación de desokupación llevada a cabo por la policía local y los servicios municipales, se produjo un altercado protagonizado por una mujer de origen extranjero que, tras ser desalojada, comenzó a insultar gravemente al alcalde Xavier García Albiol, del Partido Popular.

En el vídeo difundido por el propio Albiol en su perfil de la red social X (antes Twitter), puede verse a una mujer de piel negra gritando a escasos metros del alcalde frases como: “Malparido, que te castren a ti y a tu puta madre”, “Albiol maricón”, “perro, que castren a tu madre y deje de parir a perros como tú”, o “ven que te queremos saludar, perro”. La escena ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios han condenado el tono y el nivel de violencia verbal de la mujer.

Tras el incidente, Albiol compartió el vídeo con un mensaje contundente: “Hoy en la desokupación del barrio del Gorg #Badalona. Aquí una profesional del negocio. Si fuese por mí la metía en un avión de regreso a su país!!”.

Una cruzada contra la okupación y la inmigración ilegal

Desde su llegada a la alcaldía, Xavier García Albiol ha convertido la lucha contra la okupación, la delincuencia y la inmigración ilegal en uno de los ejes centrales de su política municipal. En barrios como el Gorg o Sant Roc, donde la convivencia se ha visto afectada por casos de ocupaciones conflictivas y aumento de la inseguridad, el alcalde ha impulsado medidas contundentes para recuperar el control del espacio público.

Albiol no ha dudado en señalar la relación directa entre determinados perfiles de inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia en la ciudad. “Hay que hablar claro: no todo vale. No podemos seguir tolerando que algunas personas que vienen de fuera se crean con derecho a saltarse la ley, ocupar viviendas y generar problemas a los vecinos que sí cumplen las normas”, ha declarado en más de una ocasión.

Pese a las críticas de algunos sectores, el alcalde mantiene una postura firme y asegura que no cederá en su compromiso con la seguridad y la legalidad. “A los vecinos de Badalona no les da igual quién gobierne. Saben que mientras yo esté al frente, estaré con ellos, defendiendo sus derechos, su tranquilidad y su dignidad frente a quienes vienen a delinquir”, ha afirmado recientemente.

El fenómeno de la okupación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los badaloneses, especialmente en aquellos barrios con mayor vulnerabilidad. En este contexto, la política de mano dura de Albiol ha recibido tanto elogios como críticas, pero ha contribuido a colocar el debate sobre la seguridad y la inmigración en el centro de la agenda municipal.