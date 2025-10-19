Acceso

Sirera (PP) propone una "revolución fiscal" para ayudar a las familias numerosas

"Collboni vive de espaldas a las necesidades reales de Barcelona y mantiene una política fiscal no solo injusta, sino profundamente irresponsable", ha insistido

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Daniel Sirera
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que presentará un plan fiscal y presupuestario con una "revolución fiscal" para ayudar a las familias numerosas e impulsar la natalidad.

Sirera ha criticado la "ambición confiscatoria y castigadora" del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha dicho que Barcelona atraviesa, a su parecer, una de las peores etapas demográficas de las últimas décadas, informa el partido en un comunicado.

Entre las medidas presentadas se encuentran una ayuda directa por nacimiento o adopción de hasta 1.000 euros por hijo, la bonificación del IBI de hasta el 90% para familias numerosas y monoparentales y la construcción de vivienda protegida "adaptada a familias con más hijos".

Asimismo, también plantea bonificaciones en impuestos como el de vehículos y residuos y una bonificación del 25% del Impuesto sobre Actividades Económicas a las empresas que "favorezcan la conciliación familiar".

"Collboni vive de espaldas a las necesidades reales de Barcelona y mantiene una política fiscal no solo injusta, sino profundamente irresponsable", ha insistido.

