Vox exige frenar el programa de lengua y cultura marroquí en las escuelas catalanas

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reclamado a la Generalitat de Cataluña que detenga de manera inmediata la implementación del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) en los centros educativos. Además, ha instado a ayuntamientos, asociaciones de padres y madres (AMPAs) y familias a mostrar su oposición y “plantarse” ante lo que considera una iniciativa cuestionable. Se trata de un programa financiado por el Gobierno de Marruecos, con profesores designados por ese mismo gobierno y supervisados por la Fundación Hassan II, que busca promover la cultura marroquí dentro del sistema escolar español.

El líder de Vox realizó estas declaraciones este domingo al mediodía frente a la escuela Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde criticó duramente las clases de árabe impartidas en este y otros centros educativos. Garriga aseguró que estos espacios representan, a su juicio, lugares de adoctrinamiento y que su presencia supone un riesgo para la integración y la cohesión cultural en Cataluña.

Según él, la influencia del programa va más allá de la lengua y la cultura: supone “un auténtico peligro al permitir el avance del islamismo” y observa con preocupación cómo, a su parecer, aumenta la presencia de mezquitas y de la cultura marroquí en la región. Garriga concluyó su intervención con un mensaje directo: “Y si alguien quiere que en las aulas se enseñe cultura marroquí y lengua árabe, que se vaya a Marruecos”.