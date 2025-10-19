Cataluña
Vox exige frenar el programa de lengua y cultura marroquí en las escuelas catalanas
El portavoz de Vox considera que las clases de árabe son espacios de adoctrinamiento en centros educativos catalanes
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha reclamado a la Generalitat de Cataluña que detenga de manera inmediata la implementación del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) en los centros educativos. Además, ha instado a ayuntamientos, asociaciones de padres y madres (AMPAs) y familias a mostrar su oposición y “plantarse” ante lo que considera una iniciativa cuestionable. Se trata de un programa financiado por el Gobierno de Marruecos, con profesores designados por ese mismo gobierno y supervisados por la Fundación Hassan II, que busca promover la cultura marroquí dentro del sistema escolar español.
El líder de Vox realizó estas declaraciones este domingo al mediodía frente a la escuela Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde criticó duramente las clases de árabe impartidas en este y otros centros educativos. Garriga aseguró que estos espacios representan, a su juicio, lugares de adoctrinamiento y que su presencia supone un riesgo para la integración y la cohesión cultural en Cataluña.
Según él, la influencia del programa va más allá de la lengua y la cultura: supone “un auténtico peligro al permitir el avance del islamismo” y observa con preocupación cómo, a su parecer, aumenta la presencia de mezquitas y de la cultura marroquí en la región. Garriga concluyó su intervención con un mensaje directo: “Y si alguien quiere que en las aulas se enseñe cultura marroquí y lengua árabe, que se vaya a Marruecos”.
