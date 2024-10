Vall d'Hebron desarrolla una aplicación web para determinar la mortalidad a 90 días de los pacientes oncológicos que ingresan en urgencias

Entre los pacientes oncológicos son frecuentes las visitas a urgencias, principalmente debido a la propia de la enfermedad, a infecciones o a problemas relacionados con la toxicidad del tratamiento.

Como es lógico, en este servicio, por defecto, se ofrece al paciente todas las herramientas al alcance de los profesionales para superar la situación y alargar su supervivencia, sin embargo en el paciente oncológico, ésta no es siempre la mejor opción. En función de su estado, una actuación médica agresiva puede no suponer un verdadero beneficio para el paciente al no mejorar su pronóstico y, por contra, es posible que conlleve un sufrimiento extra y un menoscabo de su bienestar.

En este sentido, cuando un paciente oncológico con cáncer metastásico y tratamiento sistémico, que son quienes, a priori, pueden tener un mayor riesgo de mortalidad, llega a urgencias, lo adecuado es valorar su estado para identificar a aquellos que pueden beneficiarse de una intervención invasiva y en los que, por sus reducidas probabilidades de supervivencia , es más conveniente adaptar la actuación médica a esta realidad y descartar un tratamiento agresivo para priorizar aquellos que le ofrezcan bienestar, como el soporte nutricional o los cuidados paliativos.

Al respecto, el doctor Oriol Mirallas, adjunto del servicio de Oncología Médica del Hospital de la Vall d'Hebron e investigador de la Unidad de Investigación en terapia molecular UITM-CaixaResearch de Vall d'Hebron Instituto de Oncoogía (VHIO), señala que “hay pacientes en los que, por su bajo riesgo de mortalidad, hay que ir a por todas puesto que es más probable que sobrevivan, pero en algunos casos, hacer más es contraproducente, incluso puede acelerar la muerte. Hay casos en los que tenemos que priorizar el confort”.

Se trata pues de un equilibrio entre alargar la supervivencia del paciente y maximizar la calidad de vida, pero a veces hay una delgada fina entre uno y otro y lo complicado es determinar cual de las dos opciones es la mejor para el paciente, puesto que hasta el momento no existía un criterio objetivo que ayudara a los profesionales de urgencias a tomar esta decisión.

Datos objetivos para decidir

Para estimar la supervivencia del paciente metastásico que llegaba a urgencias, habitualmente se tomaban datos clínicos, como el estadio del tumor, la respuesta al tratamiento o el nivel funcional del paciente según la escala ECOG, la cual permite evaluar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, para, junto a la experiencia clínica, decidir cuál era el mejor manejo.

Sin embargo, como indica Mirallas, ”ésta no es una herramienta objetiva ni cuantificable” a la hora de valorar cuál será la evolución del paciente cuando ingrese en planta". Así, con el fin de cubrir esta carencia, impulsó, junto a otros 41 profesionales, un proyecto para desarrollar un modelo predictivo que permitiera pronosticar la mortalidad a 90 días de los pacientes con cáncer metastásico y tratamiento sistémico para así proporcionar datos más precisos al equipo médico de urgencias que pudieran serles de utilidad a la hora de tomar decisiones relativas a su manejo,

Y así es como nace Promise Score, una aplicación web que, a partir de una serie de información clínica y de laboratorio que se puede reunir de forma fácil y rápida en el momento del ingreso en Urgencias, calcula, mediante un algoritmo, el porcentaje de supervivencia del paciente a los 90 días para identificar a aquellos que podrían beneficiarse de una intervención invasiva.

Los datos de los que se nutre el algoritmo para determinar el porcentaje de supervivencia son el nivel de LDH, que se relaciona con la carga tumoral; los neutrófilos, asociados a la inflamación, y la albúmina, que es una proteína que indica el estado de nutrición, datos todos ellos que se obtienen mediante una analítica de sangre, cuyos resultados se demoran apenas una media hora.

Además, junto a esta información, también se precisan dos variables clínicas, como son el estado funcional del paciente, que se mide mediante la escala ECOG y la estimación de la respuesta al tratamiento a partir de los dos últimos informes TAC.

Pero, como indica el doctor Mirallas, “Promise Score es solo una herramienta que aporta información para ayudar a los profesionales a tomar decisiones, pero en última instancia es el médico y el paciente quienes deciden qué intervención se va a llevar a cabo”.

Para el desarrollo de esta aplicación se analizaron los datos de 1009 pacientes mayores de 18 años con un tumor sólido avanzado o metastásico, que habían recibido tratamiento oncológico al menos seis meses antes de la hospitalización y que estuvieron ingresados en urgencias o planta un mínimo de 24 horas. Del total de pacientes, 749 estaban en Vall d'Hebron y los 260 restantes, que integraban el grupo de validación, se encontraban hospitalizados en Sant Pau y el hospital del Mar. Y pese a que esta aplicación web está ya disponible para los profesionales del ámbito oncológico a través del link http://promise.vhio.net/, hay previsto un estudio prospectivo internacional con más pacientes para validar Promise Score en otras poblaciones y contextos.