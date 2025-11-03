Vídeo: brutal paliza a un taxista en el Port Olímpic de Barcelona

Un nuevo episodio de violencia en Barcelona ha vuelto a encender las redes sociales. En un vídeo grabado por un testigo y ampliamente difundido en las últimas horas, se observa una brutal pelea en el Port Olímpic en la que un grupo de individuos agrede violentamente a un taxista.

Aunque las imágenes no permiten identificar con claridad a los agresores, varios usuarios señalan que se trataría de personas de origen magrebí, africano o pakistaní. En el vídeo se ve cómo los atacantes propinan patadas, puñetazos y empujones al conductor, que acaba tirado en el suelo mientras algunos curiosos observan la escena sin intervenir.

El Port Olímpic, otro foco de violencia

Pese a que el Raval suele concentrar buena parte de la atención mediática en materia de inseguridad, el Port Olímpic se ha consolidado en los últimos años como otro de los puntos conflictivos de la ciudad. Los vecinos y trabajadores de la zona denuncian que, especialmente durante las noches y fines de semana, son frecuentes los hurtos, los robos con violencia y las peleas entre grupos.

A la concentración de locales de ocio y turismo se suman el consumo de alcohol en la vía pública y la presencia de bandas dedicadas al robo a turistas, lo que convierte al Port Olímpic en un entorno propenso a episodios de tensión y agresividad.

Inseguridad y sensación de impunidad

Aunque los datos oficiales del Ayuntamiento y de los Mossos d’Esquadra apuntan a una ligera reducción de los delitos en Barcelona, la percepción ciudadana va por otro camino. Cada nuevo vídeo de una agresión o robo viralizado refuerza la sensación de inseguridad y, sobre todo, de impunidad.

La preocupación se centra en la reincidencia: los conocidos multirreincidentes que acumulan decenas de detenciones y continúan en la calle.