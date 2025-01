¿La mejor forma de ganar músculo? Un estudio la descubre y resulta un shock

El impacto del ejercicio es nuestra salud es enorme y ya ha sido demostrado. Al igual que la importancia de mantener o ganar masa muscular, sobre todo a partir de cierta edad. Estrategias para ello hay mucha, desde ejercicios específicos, hasta alimentos muy determinados. Pero ahora un equipo de científicos ha descubierto una nueva opción, una terapia que sería, literalmente, un shock para nuestro cuerpo: la electricidad.

La electroestimulación con un dispositivo de estimulación muscular durante un entrenamiento de resistencia puede llevar a una mayor masa muscular y mejoras de fuerza en comparación con el levantamiento de pesas solo, según una nueva investigación.

Esta es la conclusión de un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology, a partir de un metaanálisis que examinó 13 estudios diferentes para un total combinado de 374 participantes, lo que proporciona, en teoría, resultados más completos.

Como señalan los autores, liderados por Andrew McAinch, de la Universidad de Texas, los dispositivos de estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) son asequibles, están ampliamente disponibles y son fáciles de usar, por lo que los hallazgos podrían ofrecer una forma práctica de aumentar las ganancias musculares.

En el papel, la idea tiene sentido. El entrenamiento de resistencia es la forma de desarrollar músculo, mientras que NMES se usa típicamente en la terapia muscular y la rehabilitación para prevenir la pérdida de fuerza y ​​movilidad. Se ha demostrado que ambos aumentan la fuerza y ​​la masa por sí solos. Entonces, ¿por qué no combinarlos y obtener lo mejor de ambos mundos?

Eso es lo que se propuso encontrar el metaanálisis. Hasta ahora, se desconocía si el uso de la estimulación eléctrica neuromuscular con el entrenamiento de resistencia tenía un efecto aditivo.

“En condiciones normales, el cerebro activa los músculos enviando señales a través del sistema nervioso – explican los autores -. La NMES imita este proceso al enviar corrientes eléctricas externas a los nervios, lo que hace que los músculos se contraigan, sin la intervención del cerebro. Hay que pensar en ello como si los músculos se contrajeran involuntariamente”.

Los estudios que formaron parte del metaanálisis fueron elegidos por combinar la estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) con el entrenamiento de resistencia; 13 de ellos eran ensayos controlados aleatorios y la mayoría de los estudios favorecían a los participantes atléticos (aunque las personas sedentarias, es decir, la mayoría de nosotros, seguíamos estando bastante representadas). La fuerza y ​​la masa muscular de los sujetos se evaluaron al principio y al final de cada estudio, que tuvo períodos de entrenamiento de entre dos y 16 semanas de duración.

Puede que no sea el metaanálisis más grande, pero los hallazgos mostraron un aumento estadísticamente significativo en la ganancia de fuerza y ​​masa muscular al combinar el entrenamiento con pesas con estimulación eléctrica. En particular, parece que las señales eléctricas NMES se pueden utilizar para activar partes de los músculos que no se contraen por completo.

Eso es parte de la lucha del entrenamiento de resistencia: puedes levantar una mancuerna y aun así no usar de manera efectiva el músculo que se supone que debe trabajar. Es por eso que la conexión mente-músculo es tan importante en el mundo del levantamiento de pesas, que puede requerir mucha concentración y disciplina para desarrollarse.

Sin embargo, hay al menos una advertencia importante: ninguno de los estudios analizados controlaba la dieta de los participantes, un descuido bastante grande, porque comer suficientes calorías y proteínas es esencial para desarrollar músculo.

Pero si eres un levantador experimentado, podría valer la pena intentarlo, una vez que la ciencia esté más establecida, al menos. Sin embargo, a los levantadores novatos probablemente les convenga más concentrarse en realizar sus levantamientos y mantener una dieta adecuada.