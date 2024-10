El meteorito más grande que ha caído en la Tierra: así se ven sus restos en la actualidad

Año tras año, recibimos noticias o alertas sobre meteoritos y asteroides que, presuntamente, pueden pasar cerca de la Tierra. Por suerte, en los últimos años no habido ninguna catástrofe relacionada con ellos y ninguno de estos cuerpos celestes ha impactado contra nuestro planeta, aunque eso no quiere decir que a lo largo de la historia no haya sucedido. De hecho, los restos del meteorito más grande que jamás haya caído en el mundo a día de hoy se conservan y se han convertido en toda una atracción. Se trata del conocido como "meteorito Hoba", un astro de varias toneladas de peso y muchas curiosidades e incognitas.

La historia de este meteorito se remonta a hace más de cien años. En 1920, se halló la pieza en el norte de Namibia, en África. Fue descubierto accidentalmente por un agricultor llamado Jacobus Hermanus Brits mientras labraba su tierra, pues su arado chocó con una gran masa de metal, lo que condujo al hallazgo.

Con un peso de 61 toneladas y unas medidas de 2,7 de ancho por noventa centímetros de alto, se convirtió en la mayor hallada en la Tierra, considerado así como el meteorito más grande que haya caído en nuestro planeta. Se trata de un enorme bloque compuesto por un 84% de hierro y el 16% restante de níquel, según los investigadores, de ahí que se trate de una composición bastante densa y pesada. Esto le hace ser considerado como un meteorito atacítico, debido a su composición. Asimismo, también contiene trazas de minerales como taenita y kamasita, que son aleaciones de hierro y níquel.

La historia del meteorito "Hoba", el asteróide más grande que ha caído en la Tierra: descubrimiento, impacto y dónde están sus resstos

Fue bautizado con el nombre de "Hoba" puesto que fue encontrado en la granja Hoba West por su dueño. Según los investigadores, se estima que se formó hace más de 300 millones de años, llegando al planeta unos 80.000 años atrás. Se cree que se originó en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y que fue desviado por alguna colisión o interacción gravitacional.

Curiosamente, no dejó cráter a su alrededor, lo que resulta extraño y se especula que la atmósfera probablemente decelerara la velocidad del objeto, provocando que cayera mucho más lento y sin tener la fuerza suficiente para crear un cráter, tal y como especulan los expertos. También existe la teoría de que se precipitó sobre una masa de hielo y que al derretirse, haya desaparecido cualquier rastro de cráter.

En 1955, fue declarado monumento nacional por la entonces África del Sudoeste, y en 1980, el dueño de la granja la donó al gobierno del país africano para que construyera una especie de anfiteatro, colocando explicaciones a su alrededor. El gobierno de Namibia lo ha acondicionado con escaleras y bancos alrededor, permitiendo una vista cercana, lo que le ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Namibia.

Sin lugar a dudas, se trata de una de las grandes maravillas geológicas y astronómicas de nuestro planeta. Su gran tamaño ha permitido realizar estudios en profundidad, contribuyendo a la comprensión de los meteoritos metálicos, la estructura de los núcleos planetarios y los procesos de diferenciación en cuerpos celestes.