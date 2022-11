Estirando el Black Friday: las nuevas ofertas del fin de semana y los chollos que siguen activos

Ya no es viernes, pero el Black Friday no ha terminado. Ni mucho menos. Las grandes tiendas online mantienen activas sus ofertas e incorporarn el fin de semana muchas nuevas destinadas a todos aquellos compradores que no han tenido tiempo durante la semana para buscar o quieren aprovechar el Black Weekend para darse otra vuelta virtual por las rebajas online. ¿Es este tu caso?

La buena noticia es que no solo estás a tiempo, sino que en muchos casos ahora viene un remate final muy interesante. Tienes dos días para encontrar grandes ofertas antes de que el Black Friday se termine.

Durante una semana te hemos ido contando en directo las mejores ofertas del Black Friday de 2022 en una lista que, además de incluir los descuentos de Amazon, recogía los chollos en una treintena de marcas y tiendas online. Algunas de ellas siguen en rebajas este fin de semana, como ocurre con los excepcionales descuentos de hasta 200 euros en la prestigiosa Dyson (que concluyen el domingo) o los chollos de Leroy Merlin, que terminan el lunes. Y sin olvidar ese “otro Black Friday” con productos exclusivos que no encuentras en otras webs.

Tanto si empiezas de cero el Black Friday 2022 como si lo quieres retomar donde lo dejaste, aquí tienes la guía con las mejores ofertas en Amazon, tiendas online y marcas de belleza, tecnología, deporte o juguetes. No solo está actualizada con las nuevas ofertas del sábado, sino que para que te resulte más cómodo recupera todas aquellas que siguen activas el fin de semana. Aquí está, por tanto, todo lo que aprovechar el Black Friday 2022 hasta sus últimas consecuencias.

¿Por qué lo recomendamos?: porque tienes en una sola dirección las mejores ofertas de Amazon

Aprovechamos el sábado también para actualizar las ofertas en afeitadoras masculinas y femeninas que puedes encontrar en Amazon. La ventaja es que en una sola dirección tienes todo lo que hay con decenas de descuentos entre el 30 y el 50% para todo tipo de usos, desde recortadoras de barba o pelo para ellos hasta depiladoras para ellas, incluida la famosa Braun Kit Silk-épil 9 ¡a mitad de precio!

¿Por qué lo recomendamos?: porque en la promoción están sus mejores productos, incluida la taladradora

Una marca que se estrena este sábado con ofertas exclusivas en Amazon es la mítica Stanley Black & Decker, que ofrece 20 de sus mejores artículos, incluida la nueva versión de su famosa taladradora, con descuentos muy interesantes. Tienes también una lijadora, varios modelos de taladro, un martillo percutor, cajas de herramientas con carro transportador incluido... Si crees que en algún momento vas a necesitar algo de esto, es el momento de comprarlo

¿Por qué lo recomendamos?: porque tiene el aval de 20.000 clientes satisfechos

La pulsera de actividad de Amazon que ha arrasado en ventas en los últimos meses, la Amazfit Band en su versión 5, es otra de las estrellas para este tirón final del Black Friday. Es ideal tanto para adultos como niños a los que quieras regalar su primer gadget dentro de un entorno controlado. Ha acumulado excelentes opiniones de los clientes por su funcionalidad y cuesta ahora apenas 23 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque hay 7.000 artículos rebajados y te destacan los “superventas”

Y si antes te mostrábamos las rebajas de la web de Adidas, ahora nos detenemos en las rebajas de la tienda online de Nike por el Black Friday 2022, que no se ha complicado mucho: descuentos en toda su web con especial atención a aquellos productos preferidos por los clientes. Muy útil si buscas sin una idea prefijada y quieres ir a lo seguro. Los descuentos afectan a todos los departamentos y te pueden hacer triunfar en la carta de Papá Noel y de los Reyes Magos de esta Navidad.

¿Por qué lo recomendamos?: porque tiene un 93% de opiniones positivas

Te presentamos uno de los súper ventas, y no le faltan motivos para serlo. Esta freidora sin aceite de Cecotec, la empresa líder española, tiene un 47% de descuento. Con una cubeta de 6 litors de capacidad para poder cocinar grandes cantidades de alimentos y 1.300 W de potencia. Tiene unas excelentes opiniones de los clientes.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es la mejor oferta en móviles de este viernes

En la recta final del Black Friday, Amazon renueva prácticamente cada hora sus descuentos. Al mediodía de este viernes, la de este Samsung Galaxy M33 5G es sin duda la mejor oferta gracias a una rebaja del 39% que se traduce en un ahoro de ¡140 euros! Por supuesto, sigue a tu disposición el fin de semana. El terminal destaca por su procesador Opta-Core y sus 128 GB de almacenamiento interno para fotos y vídeos, Preparado para 5G.

¿Por qué lo recomendamos?: porque las ofertas se renuevan constantemente y duran poco

El Black Friday de la web de tecnología PcComponentes tiene dos atractivos. Uno de ellos es el volumen de las rebajas, que llegan al 75% de descuento. El otro, la gran cantidad de ofertas flash que ofrecen, con productos en unidades limitadas que se agotan muy pronto porque son realmente una oportunidad. Los tienes clasificados por categorías y con especial atención a marcas como Samsung.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es el más completo y equilibrado de su categoría

Una propuesta del Black Friday que ha demostrado su enorme utilidad, y que sigue vigente este fin de semana, es este organizador de maletas de ocho piezas: 3 cubos de embalaje, 3 bolsos de compresión (tamaño S, M y L) y 2 bolsas de zapatos (tamaño M y L). Los cubos de empaque ultra livianos se pueden doblar en un bloque cuando no se usan, por lo que no pesan ni ocupan espacio en la maleta si no se usan.

Lo hemos seleccionado para este listado de las mejores ofertas del Black Friday porque aunque su descuento no sea tan elevado como el de otros artículos (en un producto de solo 11 euros el margen es mínimo) viene avalado por las excelentes opiniones de los clientes (4,5 sobre 5) y nos ha parecido el más completo y equilibrado de todos.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es una línea de suplementos nutritivos totalmente naturales con mucho éxito

Otro de los nuevos productos que puedes descubir este Black Friday 2022, y de paso ahorrar un dinero en tu primera compra, es Naturadika, una línea de suplementos nutritivos naturales formulados exclusivamente con principios activos naturales, sin aditivos químicos y en concentraciones óptimas. Son muy eficaces para regenerar la cara y el cuerpo a partir de unos principios activos a base de extractos de plantas y minerales que actúan directamente sobre el metabolismo. Y están teniendo un gran éxito en el último año (también entre los lectores de esta sección).

Naturadika tiene también su propio Black Friday con un interesante descuento del 25% en todos los suplementos que ofrece en la web.

¿Por qué lo recomendamos?: porque si tienes niños pequeños sabes que cualquier ahorro en este producto es muy importante

Si tienes niños pequeños, esto te interesa. Amazon ha sacado casi una veintena de pañales y toallitas con descuentos entre el 25 y el 33%. Busca entre las tallas acogidas a la promoción. La buena noticia es que los hay de todos los tamaños. En los de 6-11 kilos te ahorras, por ejemplo, 12 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque hay casi 9.000 productos acogidos a la promoción

Y vamos ahora con una de las estrellas indiscutibles del Black Friday 2022: las ofertas en la web de Adidas, que ha seleccionado cerca de 9.000 de sus artículos para esta promoción. La campaña llega a descuentos del 60% pero, como decimos siempre, lo importante de cara al cliente no está en el tope, sino en el porcentaje de productos con descuentos de entre el 30 y el 50%. Y en el caso de Adidas es inmenso.

Si echas un vistazo por las distintas secciones verás que están rebajados los modelos de zapatillas más populares de la marca de las tres rayas (en todos los deportes, busca el tuyo), pero también camisetas, chándals, pantalones, sudaderas... Incluso, camisetas de la selección española de fútbol. Un despliegue espectacular que te puede resolver muchos regalos para estas Navidades.

¿Por qué lo recomendamos?: porque si no lo conocías esta web, este es el mejor momento para hacerlo

El Black Friday 2022 puede ser el mejor momento para descubrir tiendas online que no conocías y que te pueden ser muy útiles. Si eres un “manitas” pero estás harto de las chapuzas en casa, echa un vistazo a las ofertas de ManoMano, la tienda online especializada en productos y servicios de bricolaje, jardinería y hogar más importante de Europa.

Tienes descuentos en torno a los cien euros o más en estufas, casetas de jardín, sillas de diseño, cochones, columnas de ducha, radiadores, árboles de Navidad, conjuntos de mesas y sillas, camas elásticas para los niños... La lista es inagotable. Date una vuelta por la web por si acaso. Termina este fin de semana.

¿Por qué lo recomendamos?: porque tiene una tecnología exclusiva antiadherente

Otro de los productos de última hora de Amazon: esta olla arrocera eléctrica y vaporera de Reishunger, para entre una y seis personas, y que tiene una tecnología especial antiadherente gracias a su interior en forma de panal. Mantiene el calor y es muy rápida. Es ideal para todo tipo de arroz, como el arroz para sushi, el arroz aromático, el arroz integral y el arroz basmati.

¿Por qué lo recomendamos?: porque las ofertas son muy variadas (desde comida hasta casetas)

Una de las tiendas de referencia en productos para animales, Kiwoko, acaba de estrenar sus ofertas de Black Friday, y por eso te la traemos a esta selección de la sección De Compras de La Razón.

Tres cosas que debes saber: hay muchos productos rebajados (entre un 20 y un 30% los descuentos más habituales), cubren artículos para todo tipo de mascotas (perros y gatos, pero también animales pequeños) y puedes ahorrar mucho dinero en todo tipo de productos, desde los más elementales, como la comida, hasta los que requieran más inversión, como casetas de gran tamaño. Si tienes mascotas, es una parada obligada este Black Friday.

¿Por qué lo recomendamos?: porque están rebajados todos los modelos, nuevos y antiguos

Amazon aprovecha el Black Friday para sacar a la venta sus dispositivos más populares a los mejores precios del año. Y este año no ha sido una excepción. Si llevas un tiempo tentado de comprar alguno de ellos para no ser el único sin tenerlo, o quieres ampliar el catálogo que ya tienes, esta es la mejor oportunidad.

Tienes, por ejemplo, el Echo Dot de 5º generación un 58% más barato, bombillas y timbres inteligentes más de un 60%, los Kindle entre un 15 y un 20%, o los Echo Show más de un 40 o los enchufes inteligentes a mitad de precio.

¿Por qué lo recomendamos?: porque los clientes avalan que son útiles y fiables

Una de las ofertas que estrenó Amazon el mismo viernes y que durará un poco más: unos prácticos cargadores portátil de móvil (seleccionamos estos siete para que tengas dónde elegir) que puedes comprarlos por poco más de 20 euros o incluso menos. Estas baterías portátiles vienen avaladas por las buenas opiniones de los clientes. Un gadget siempre útil si tu móvil empieza a flaquear.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es una empresa líder en protección contra ataques informáticos

Otro motivo por el que el Black Friday merece la pena: cómprate el antivirus que necesitas con un importante descuento. Nuestra propuesta es una de las marcas líderes del mercado, Panda Security, en cuya web hemos encontrado descuentos que llegan al 60% en algún caso, y que afectan a sus principales planes de protección. En el Premium, por ejemplo, puedes ahorrarte casi 30 euros en un año gracias a un descuento del 25%.

La oferta de Panda es muy variada, y ofrece entre otros productos antivirus y antimalware, un plan de control parental, un gestor de contraseñas (Panda Dome Password) o un programa para mejorar la velocidad del equipo. Consulta los descuentos porque son una buena oportunidad para protegerte de ataques por menos dinero de lo que pensabas.

¿Por qué lo recomendamos?: porque ha aplicado descuentos a sus mejores prendas

También durante este fin de semana, el estilo inconfundible de Women’secret por fin al alcance de todos los bolsillos. No te quedes sin echar un vistazo a las ofertas que ha subido a su web. El Black Friday de Women’secret llega hasta ocho categorías distintas y va mucho más allá de la ropa interior, aunque quizás es ahí donde más luce. Además, incluye en la campaña del Black Friday una de sus promociones más exitosas, la de Brands we Love, en la que recomendamos bucear porque hay prendas de mucha calidad muy rebajadas.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es uno de los juegos de mesa más populares de la historia para jugar en familia

Amantes del Risk (y los que lo vais a ser): ahora tenéis el juego de estrategia más famoso del mundo por ¡solo 18 euros! gracias a un 41% de descuento. Con 300 figuras actualizadas, catas de misión, 5 baúles para guardar las piezas y el tablero que ha conquistado a los jugadores de todo el mundo durante décadas.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es la marca de ropa de moda con un descuento espectacular

Otro ejemplo de marca de moda que se convierte en una gran oportunidad en el Black Friday es Helly Hansen. En Amazon tienes decenas de sus chaquetas, sudaderas, abrigos, gorros o mochilas con descuentos de hasta el 63%.

Pero, como hemos destacado en otros casos, creemos que lo bueno de esta oferta, y por eso la recomendamos, es que hay decenas de prendas con descuentos en torno al 40%, que es lo que marca realmente el valor de las promociones de este tipo. Entre ellas, las sudaderas con capucha y sus características chaquetas náuticas que ves cada vez más en la calle. Pueden ser tuyas por mucho menos dinero que la próxima semana.

¿Por qué lo recomendamos?: porque lo tienes en una tienda erótica con muchos más artículos muy rebajados

La segunda propuesta del jueves es para atrevidos. Aprovecha el Black Friday para darte una vuelta por una de las mayores tiendas eróticas, Erotic Feel, que tiene rebajas de hasta el 70% y un amplio catálogo de productos al 50% o similares. Entre ellos, el Satisfyer Curvi por solo 22 euros (66% de descuento) o el clásico y mítico Satisfyer Pro ahora por solo 39,95 euros (40% de su precio real). Junto a ellos, decenas de pequeños y discretos juguetes muy rebajados.

Erotic Feel envía juguetes sexuales a domicilio en 24 horas en discretas cajas que no incluyen ningún distintivo de la empresa para asegurar la máxima discreción.

¿Por qué lo recomendamos?: porque hay ofertas en todo su repertorio

En este recopilatorio, remate final del Black Friday, no podíamos olvidarnos de Springfield, que se presenta con nada menos que 4.000 prendas rebajadas en su web con descuentos de hasta el 50%. En la tienda online de Springfield, una de las de más crecimiento en los últimos meses, tienes las prendas que han hecho tan popular a la marca (camisas, sudaderas, cinturones, jerseys, pantalones, camisetas...) con descuentos que suelen ir entre el 30 y el 50%.

¿Por qué la recomendamos?: porque tiene muebles de gran calidad a precio de saldo

¿Has entrado alguna vez en una tienda de Bank Importa? Si es así, sabrás que no se parece a ninguna otra: es un paraíso de muebles de diseño, con un dominio del blanco y un estilo propio, a precios no siempre asequibles. Por eso sorprende especialmente su propuesta para el Black Friday, con descuentos estratosféricos de hasta el 75%.

Echa un vistazo a todos los muebles rebajados (en unidades limitadas) que por primera y única vez en el año igualan los precios con los de tiendas de calidad mucho más baja. Una oportunidad realmente para no dejar escapar si estás buscando muebles para tu casa o para tu trabajo.

¿Por qué la recomendamos?: porque se han guardado algunas de las mejores ofertas para el final

Vamos con uno de los grandes de este Black Friday. La oferta de Media Markt es tan extensa que es imposible resumirla en un párrafo. Para ayudarte a encontrar lo que buscas, la web tiene perfectamente organizadas las distintas categorías y destacadas algunas de las mejores ofertas.

Nos ha gustado especialmente todo el catálogo de televisores, con mucho donde elegir en torno al 40% de descuento; el de los teléfonos móviles, con algunas joyas de Samsung o Xiaomi a precios irrepetibles; y sobre todo el de los grandes electrodomésticos, en los que si buscas bien puedes ahorrarte sin despeinarte 200 ó 300 euros en frigoríficos, lavadoras y demás aparatos para la cocina. Todo dentro de lo que Media Markt ha bautizado como “la traca final” del Black Friday

¿Por qué lo recomendamos?: porque además de las ofertas hay códigos descuento en todos los productos

Y ahora, una propuesta para ampliar tus posibilidades de encontrar el chollo que andabas buscando. Olvida por un momento las tiendas online más obvias y entra en esta otra que quizás no conozcas, PC Box, donde hemos encontrado unos cuantos chollos en electrónica e informática, pero también en todo lo que rodea al gaming.

No obstante, lo realmente interesante es que, además de los descuentos directos, PC Box ha activado un código descuento de 20€ por una compra mínima de 200€ en todos los productos de la web. Una promoción, desde luego, distinta a lo que te puedas encontrar. La promoción sigue vigente este fin de semana.

¿Por qué lo recomendamos?: porque está avalado por la opinión de 35.000 compradores (92% positivas)

Una de las revelaciones del Black Friday 2022 está siendo este reloj Garmin rebajado en un 53% (si lo compras ahora te ahorras más de 150 euros), y que según Amazon es uno de los artículos más vendidos esta primera semana. Si echas un vistazo a sus características, y sobre todo tienes en cuenta el descuento, no sorprende el éxito.

Destaca por su diseño resistente con estándares militares, que le hace resistente a cualquier inclemencia, su pantalla reforzada químicamente con alto contraste y su funcionalidad, que le permite recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un smartphone compatible. Además, con él se puede acceder a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en los entornos más exigentes.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es una de las tiendas de padel online de referencia (y ha desplomado los precios)

Una recomendación para los amantes del pádel que estén buscando gangas en el Black Friday es la web Street Padel, un sitio de referencia tanto por la variedad de los productos como por sus ofertas. Ha entrado con todo en el Black Friday, con ofertas que llegan al 80% de descuento y que incluyen un enorme repertorio de productos con descuentos de entre el 40 y el 50%. Tienen, por ejemplo, unos interesantísimos packs de pala y mochila prácticamente a mitad de precio.

¿Por qué lo recomendamos?: porque ahorras casi 90 euros

Otra oferta interesante que hemos encontrado en Amazon y que mantenemos en este recopilatorio de Black Week: el aspirador escoba más vendido rebajado en un 51% y con un ahorro directo de 86,91 euros. Se trata del Taurus HS-2900, un aspirador escoba de mano 3 en 1 (aspirador escoba, aspirador de mano y aspirador con lanza extra larga) que incluye accesorio 2 en 1: cepillo para muebles/tapicerías y lanza para ranuras para el aspirador de mano. Tiene dos años de garantía, por cierto.

¿Por qué lo recomendamos?: porque puedes conseguirla por solo 25 euros

Otra de las estrellas de la semana en el Black Friday de Amazon ha sido esta pulsera de actividad Xiaomi Redmi Band Pro por solo 24,99 euros, a menos de la mitad de su precio gracias a un descuento del 58%. Destaca por su pantalla AMOLED de 1,47″ que proporciona una experiencia visual muy mejorada respecto a modelos similares. Dispone de una amplia gama de colores y se ve muy bien con poca luz. Tienes este fin de semana como última oportunidad para comrparla a un gran precio.

¿Por qué lo recomendamos?: porque sigue siendo el número 1 en depilación y te ahorras más de 200 euros

Este es otro de esos pequeños “lujos” al alcance de todos que hacen que el Black Friday merezca la pena. En Amazon hemos encontrado la mítica depiladora Braun Silk-expert Pro 5 con un alucinante descuento del 44% (219 euros de ahorro). Esta maravilla reduce el vello visible en solo 4 semanas (y un 74% después de 12 semanas de tratamiento).

Su luz pulsada (IPL) más rápida proporciona hasta 125 disparos por minuto para una mejor cobertura de la piel sin esfuerzo. Tiene dos modos de suavidad y varios cabezales para un tratamiento de pies a cabeza. Por algo sigue siendo la número 1.

¿Por qué lo recomendamos?: porque están rebajadas las mejores prendas de la marca, sin excepción

Las ofertas de Black Friday de la web de Pedro del Hierro son también una parada obligada para aquellos que quieren renovar el armario a precios que posiblemente no se repetirán en los próximos meses. Tanto para hombre como para mujer hay rebajas que llegan hasta el 60% y, lo que es más importante, muchas de esas prendas que quizás has visto en los últimos meses ahora un 40 o un 50% más baratas.

Hay descuentazos increíbles en abrigos, vestidos, camisas, jerseys, trajes y todo el repertorio exclusivo de la marca. En definitiva, prácticamente todo lo que en los meses atrás ha estado disponible en la tienda a precios mucho más altos.

¿Por qué lo recomendamos?: porque puedes adelantarte y comprar barato tratamientos que necesitarás más adelante

Atida, una gigantesca farmacia y parafarmacia online con con más de 30.000 productos de las mejores marcas de farmacia, está aplicando descuentos extra a muchos de sus productos, y que se unen a las promociones que habitualmente están en marcha, con las que ya se ahorra mucho dinero.

Una de sus apuestas es la de bonificar con el 50% la segunda unidad. Echa un vistazo al catálogo porque seguro que encuentras algo. Especialmente interesantes todos los descuentos en productos de belleza de las primeras marcas, que son normalmente muy caros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es el aparato de su categoría con mejor relación calidad-precio del Black Friday

Volvemos a Amazon para fijarnos en una oportunidad única para ahorrar dinero ante la llegada de un invierno que se presenta complicado: un termostato inteligente de fabricación alemana que se vende estos días 100 euros por debajo de su precio de mercado (45% de descuento).

Es muy fácil de manejar, ya que permitirá controlar desde el móvil la temperatura en todas las habitaciones con la app y con asistentes como Siri, Alexa o Google. Tiene algunos detalles que lo hace especialmente eficaz, como el aviso de puertas o ventanas abiertas, gracias a un sensor, para evitar gastar calefacción o aire acondicionado, o el detector de humedad. Además, es compatible con casi todos los sistemas de calefacción, incluyendo las calentador de gas, de gasoil, de condensación, los sistemas OpenTherm y la calefacción por suelo radiante de agua.

¿Por qué lo recomendamos?: porque abarcan todos los departamentos, especialmente moda y hogar

Después de lanzar una promoción “Pre Black Friday” que fue todo un éxito, El Corte Inglés acaba de estrenar sus ofertas para esta semana con unos descuentos a los que les hemos encontrado una gran virtud: no son un simple señuelo, sino realmente parece haber una apuesta por la calidad de los productos rebajados. La campaña está activa hasta el domingo.

Después de echar un vistazo a la promoción parece claro que la gran apuesta está en la moda, con un sinfín de prendas para hombre, mujer y niño rebajadas. También todo lo relacionado con la joyería y los accesorios, desde bolsos o relojes, donde hay verdaderas joyas a muy buen precio. La decoración (desde grandes muebles hasta pequeños detalles, pasando por preciosos conjuntos de ropa de cama) es otro destacado del Black Friday de El Corte Inglés, aunque los chollos están en todos los departamentos.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es el más vendido y tiene muy buenas valoraciones

Uno de los éxitos asegurados en este tipo de promociones: el cepillo de dientes eléctrico más vendido que se vende ahora con un 43% de descuento. El cepillo de dientes eléctrico Oral-B PRO tiene 3 modos de cepillado (limpieza diaria, blanqueamiento y sensible), una batería de ioines de litio que dura dos semanas con una sola carga y un sensor de presión. Tiene excelentes opiniones de los clientes.

¿Por qué lo recomendamos?: sobre todo por sus ofertas en electrónica, cuidado personal y pequeños electrodomésticos

Este sábado y hasta mañana domingo, cuando termina oficialmente su promoción, puedes hacer una parada en la web de Carrefour. Para orientarte un poco entre tanta oferta vamos a destacar algunas de las más atractivas. Encontrar luego el artículo que estás buscando es ya tarea más personal...

Las grandes apuestas del Black Friday de Carrefour son este año las rebajas en artículos de cuidado personal como afeitadoras o depiladoras, grandes electrodomésticos (busca por ejemplo en lavadoras, lavavajillas o neveras si necesitas alguna de ellas), televisores y, sobre todo, pequeños electrodomésticos, con descuentos de hasta el 50% (por ejemplo en este robot aspirador iRobot Roomba E6192). También hay muchas oportunidades en la sección de juguetes, la de ordenadores portátiles o la de cochones, almohadas y toppers.

¿Por qué lo recomendamos?: porque recortan aún más precios ya de por sí muy bajos

Bajar los precios de los productos que se venden en la web de Lidl es siempre muy complicado, porque están tan ajustados (normalmente porque son artículos de fabricación propia) que resulta muy laborioso estirarlos aún más a la baja. Pero en este Black Friday 2022 nos hemos encontrado en la web del supermercado alemán con decenas de artículos incluidos como ofertas del Black Week.

Si echas un vistazo a la web de Lidl quizás encuentres ese chollo que andabas buscando. Hay de todo: cafeteras, máquinas de coser, aparatos para hacer deporte en casa, hornos, batidoras, sartenes, juguetes...

¿Por qué lo recomendamos?: porque permiten darte un capricho por poco dinero

Y ahora, una tentación: la de darte un capricho y comprarte un reloj de Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste, Scuderia Ferrari, Calvin Klein o marcas similares con un descuento del 50% o parecido. Amazon ha lanzado en esta web un centenar de modelos de estos relojes que solo estos días (el sábado aún seguían activos) están a un precio mucho menor de lo que te imaginas.

¿Por qué lo recomendamos?: porque hay 50 modelos donde elegir (y duran muchos años)

Entre sus ofertas del Black Friday que siguen vigentes una semana después, Amazon ha incluido una interesante promoción de maletas con descuentos que llegan hasta el 50%, y que tienen en la mayoría de ellos rebajas de entre el 30 y el 40%, una proporción nada despreciable para un producto llamado a durar muchos años.

En total son cerca de 50 las maletas acogidas a la campaña, de marcas como Samsonite, American Tourister o Travelite. La otra gran virtud de esta promoción es que hay de todos los tipos tanto en cuanto a tamaño como a materiales. Un ejemplo, este pack de tres maletas de cabina por 76,45 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es una tienda de ropa y decoración muy innovadora

Vamos con una propuesta en moda que es mucho más que ropa y que termina el domingo. La Redoute ha ido consolidándose en los últimos años como una alternativa a las tiendas más conocidas de moda no solo por lo original de sus prendas, sino también por su ropa de cama (ojo a sus fundas nórdicas), sus artículos de decoración o incluso los muebles.

Nos hemos fijado en ella por todo esto, pero también porque sus ofertas del Black Friday, recién estrenadas, son de las más ambiciosas que hemos encontrado entre las de todos sus iguales. Una buena propuesta de lunes.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es la mejor oferta en sartenes que hemos encontrado

Otra recomendación del Black Friday para terminar bien la Black Week: este juego de tres sartenes antiadherentes es la mejor oferta de este producto que hemos encontrado en Amazon no solo por el volumen de la rebaja (¡56% de descuento!) sino porque el pack viene avalado por las buenas opiniones de los clientes, que han otorgado una puntuación de 4,7 sobre 5 y solo un 4% de opiniones negativas.

Están fabricadas por una de las marcas de referencia, Devil, y son 3 sartenes de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente de 20 cm, 24 cm y 28 cm (altura 5 cm). Acero inoxidable y revestimiento antiadherente multicapa Permadur. Se pueden utilizar en todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica, vitrocerámica. Resistente al calor hasta 260°C, resistente al horno hasta 70°C. Si las compras en el Black Friday ¡ahorras 95 euros! Se venden a 74,99 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque puedes ahorrar en un regalo original e inesperado

Seguramente no podías imaginar cuántos tipos distintos de Monopoly hay: además del clásico los hay de películas y series (Stranger Things, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, El Rey León, El Padrino, Parque Jurásico...), con alusiones infantiles (Super Things o Dragon Ball), de equipos de fútbol, ediciones especiales...

En esta página de Amazon tienes cerca de 30 tipos de Monopoly rebajados por el Black Friday, en algunos casos hasta el 50%, para hacer un regalo original estas Navidades.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es un modelo nuevo a precio de antiguo

Si quieres adelantarte al Cyber Monday, esta oferta que sigue en pie este sábado es irresistible: la Smart TV Neo QLED 4K, modelo de 2022, tiene una tecnología propia que reproduce más de 1.000 millones de colores y exprime al máximo la tecnología 4K con su inteligencia artificial y el procesador Neo QLED. Además, proporciona un contraste más profundo y colores más vivos gracias al HDR10+, mostrando hasta el último detalle. El sonido envolvente completa a la perfección el conjunto.

Solo esta semana se vende con un 48% de descuento respecto a su precio original, algo que está al alcance de muy pocos modelos.

¿Por qué lo recomendamos?: porque incluye todo el catálogo de la marca (incluida la taladradora)

Hemos actualizado las ofertas que ha lanzado Bosch, que se ha subido al Black Friday de Amazon con descuentos (la mayoría de ellos en torno al 30%, aunque también muchos muy superiores) en todos sus productos de bricolaje. Tienes, por ejemplo, maletines de herramientas a mitad de precio o sus míticas taladradoras con un descuento del 40%.

¿Por qué lo recomendamos?: porque no son habituales las ofertas en libros

En un mercado en el que no suele haber ofertas, ya que los márgenes están muy ajustados, Casa del Libro ofrece su tradicional 5% de descuento en libros y ebooks, además de un 10% en sus eReaders (libro electrónico) y 15% en fundas para sus socios (y si no lo eres te puedes hacer en el momento y acogerte a las ofertas). Es sin duda la mejor oportunidad para comprar el libro que estabas esperando o preparar los regalos de Navidad y ahorrar dinero.

El Black Friday tiene además una sorpresa: descuentos de hasta el 70% en productos de papelería y regalo, como agendas de mr. Wonderful, bolsos, botellas de agua, tazas, marcapájinas o incluso camisetas de diseño. Echa un vistazo a todas las propuestas y promociones de la web porque creemos que te van a sorprender.

¿Por qué lo recomendamos?: porque han aumentado la promoción dos días más

Si eres cliente de Hofmann ya los sabrás. Si no, te lo contamos. Aunque en su web puedes encontrar ofertas que van y vienen prácticamente todos los meses, Hofmann reserva para su semana del Black Friday y el Cyber Monday los mejores descuentos del año, estirando las rebajas hasta un 60% en una enorme selección de productos. La marca ha decidido ampliar a este fin de semana los descuentos.

Con estos precios, y por otros muchos motivos, creemos que Hofmann es una de las estrellas de este Black Friday 2022. Sus productos tienen una calidad extraordinaria, son muy fáciles de hacer (tanto en la modalidad automática como en la diseñada por el cliente) y cubren un repertorio cada vez más amplio. No solo el clásico álbum de fotos (en numerosos formatos distintos), sino también calendarios, tarjetas, puzzles, adhesivos, cuadros, lienzos, tazas, pósters, mochilas... Sus precios siempre merecen la pena, pero ahora más que nunca.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es la mejor oferta en depilación del Black Friday

Muchas de las ofertas de la Black Week de Amazon han caducado, pero afortunadamente esta sobrevive de momento: una depiladora Philips al 50%. Hablamos de la Philips Lumea Advanced IPL, un aparato de depilación para cuerpo, cara y línea del bikini con tecnología IPL que aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para inhibir su reaparición, que es eficaz con solo 4 tratamientos cada dos semanas y que viene con practiquísimos accesorios de precisión para la cara, para la línea del bikini, para utilizar por debajo de la línea del cuello...

¿Por qué lo recomendamos?: porque es uno de los mayores descuentos del Black Friday

¿Necesitas una funda de móvil? Amazon ha reunido en esta dirección todas sus ofertas del Black Friday 2022, que llegan hasta el 80%. De hecho, es uno de los artículos con los descuentos más estratosféricos de esta promoción y la campaña sigue activa este fin de semana.

Si no quieres complicarte mucho, lo más cómodo es comprarla en Amazon y recibirla en casa en un par de días. Como verás, las hay de todas las marcas y son muy habituales los descuentos de más del 50%.

¿Por qué lo recomendamos?: porque Cecotec ha sido la marca revelación (y porque cuesta solo 199 euros)

Hace tres años era un nombre casi desconocido y ahora es una de las marcas de electrodomésticos más exitosas del mercado. Y además, española. Cecotec ha revolucionado el sector especialmente con su exitoso robot de cocina y, sobre todo, con su robot aspirador.

Hemos visitado su web y nos hemos encontrado con una docena de ofertas entre las que destacamos cinco: el aspirador escoba sin cables Conga Rockstar 2500 Ultimate ErgoWet (29% de descuento), el robot de cocina Mambo (36%), un colchón Flow Hybrid (49%), el robot aspirador Conga Eternal Laser X-Treme (47%) y, sobre todo, el robot aspirador y fregasuelos con base de autovaciado Conga 2290 Ultra Home (¡rebajado en un 60%!), un espectacular 4 en 1 con cepillo para restos de mascota y compatible con Alexa y Google Assistant que puedes comprar estos días por solo 199 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque ha sido la estrella de la temporada en su categoría

Buscar ofertas del teléfono móviles en el Black Friday es prácticamente una obligación para los más forofos de la semana con mayores descuentos del año. Nos ha gustado mucho lo que hemos encontrado en la web de Phone House, y por eso te lo recomendamos. Tienen muchas ofertas destacadas y un plan de renting interesante. Pero ojo que algunos descuentos duran poco.

La mejor oferta de todas es la de este Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (128GB+8GB RAM) por 299 euros, con un descuentazo del 80%. Ha sido una de las estrellas del mercado de móviles esta temporada quizás porque es el más completo de su categoría, tanto por la calidad de las fotos como por la súper batería o el potentísimo procesador Snapdragon. Y, por supuesto, con 5G. La oferta no durará mucho.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es el último modelo (2022)

Cada año Amazon aprovecha su Black Friday para dar salida a los excedentes de sus distintos altavoces inteligentes. Los descuentos suelen ser espectaculares, por lo que todas las partes ganan.

Pero el caso del Echo Dot de 5ª generación, nuestra principal recomendación para este año, es distinta: se trata del modelo de 2022 y pese a ser un dispositivo tan moderno tiene un escandaloso descuento del 58%. Echa un vistazo a todo lo que lleva por unos irrisorios 24,99 euros.

¿Por qué lo recomendamos?: porque están representadas todas las grandes marcas

Sigue también plenamente activo este rincón con productos de maquillaje y belleza en el que hay decenas de artículos, de todo tipo, con descuentos que en muchos casos superan el 50%. Especialmente interesantes son las ofertas en cremas, un producto por lo general caro. Y lo recomendamos sobre todo porque están todas las grandes marcas rebajadas: L’Oreal, Maybelline, Revlon, Elizabeth Arden, Bourjois, NYX, Rimmel...

¿Por qué lo recomendamos?: porque llenas el armario de invierno a mitad de precio

Una de las estrellas de esta Black Week ha sido el Black Friday de Cortefiel. En moda para hombre incluye decenas de jerseys a mitad de precio, un impermeable rebajado en un 53%, un polo de rugby con un ahorro del 60% o un amplio catálogo de sudaderas, abrigos o camisas con descuentos entre el 50 y el 60%.

En moda femenina, tienes a mitad de precio unos preciosos pantalones, un abrigo reversible en color blanco, un jersey de cuello o un abrigo de Pedro del Hierro. Por el volumen de los descuentos (hasta el 50% de rebaja oficialmente, aunque si rebuscas encuentras descuentos aún mayores) y sobre todo por lo variado del catálogo en oferta, ha sido una de las protagonista de las rebajas de moda de estos días.

¿Por qué lo recomendamos?: porque es el mejor precio entre 1.000 farmacias (y ahora más aún)

La última sugerencia de esta lista de ofertas del Black Friday termina también el domingo: la web PromoFarma, una plataforma de parafarmacias que gracias a un algoritmo busca el artículo más barato entre 180.000 productos y 8.000 marcas de salud, belleza y cuidado personal de más de 1.000 vendedores. En su sección de Black Friday puedes encontrar muchos de estos artículos con espectaculares descuentos que superan el 60%. Son productos que necesitarás todo el año y que ahora puedes comprar muy baratos.