¿Manchas de aceite en el suelo? El aditivo antifugas de Motul puede solucionar pequeñas filtraciones de forma rápida

Si alguna vez has visto una pequeña mancha de aceite bajo el coche y has pensado “ya me tocará taller”, no estás solo. Las microfugas son uno de los problemas más comunes en motores con algunos años o mucho uso. El Motul Engine Oil Stop Leak, ahora con un 9% de descuento en Amazon (12,99 €), se ha vuelto popular precisamente porque puede sellar esas pequeñas filtraciones de forma rápida y sencilla, sin necesidad de desmontar medio motor.

Cómo funciona y por qué puede ahorrarte una visita al taller

Este aditivo se mezcla directamente con el aceite del motor y actúa sobre las juntas, retenes y gomas del sistema de lubricación. Con el calor y el movimiento del motor, el producto reconstituye y revitaliza los sellos, devolviéndoles su elasticidad original para que cierren mejor.

El efecto no es inmediato como una reparación mecánica, pero suele notarse después de algunos kilómetros: la pérdida se reduce o desaparece completamente si se trata de una microfuga o filtración leve. Es importante señalar que no repara daños estructurales ni fugas grandes, pero sí puede ser una solución muy eficaz en casos típicos de pequeñas pérdidas por envejecimiento de juntas.

Además, al ser compatible con todo tipo de aceites (sintéticos, minerales o semisintéticos), no hace falta cambiar el lubricante actual. Solo hay que añadir el contenido del envase (300 ml) en el motor y dejar que actúe. Motul, una marca con larga trayectoria en lubricantes profesionales, ha diseñado este producto precisamente para prolongar la vida útil del sistema y evitar averías costosas derivadas de pequeñas fugas no atendidas a tiempo.

Cuándo conviene usarlo y qué tener en cuenta antes de aplicarlo

El Motul Stop Leak está pensado sobre todo para vehículos con más de 5 o 6 años de uso, donde el desgaste natural de las juntas empieza a notarse. Es especialmente útil si notas pequeñas manchas en el suelo del garaje, consumo irregular de aceite o olor leve a lubricante caliente tras los trayectos.

No requiere herramientas ni conocimientos mecánicos: basta con añadirlo al aceite cuando el motor esté templado y circular unos kilómetros para que se distribuya correctamente. Muchos conductores lo utilizan también de forma preventiva en revisiones intermedias, especialmente en coches que pasan largos periodos sin uso.

Eso sí, conviene revisar que el nivel de aceite esté dentro de lo normal antes y después de aplicarlo, y no sustituye una reparación si existe una fuga importante. Pero para casos leves —que son los más habituales—, puede evitar una visita innecesaria al taller y alargar la vida del motor sin complicaciones ni grandes gastos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.