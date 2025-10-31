1080p nativo y sonido JBL: este proyector tiene doble descuento y un precio difícil de creer

Entre los muchos proyectores baratos que podemos encontrar en Amazon está el El Yaber L2s. Este proyector se ha convertido en una de las opciones más atractivas, no solo por sus características, sino también porque ahora está en oferta. Así que, si eres cinéfilo y te gustaría dar el salto a un proyector sin tener que dejar tu bolsillo temblando, no puedes dejar pasar esta oportunidad.

Este proyector tiene un PVP 149,99 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 127,49 euros al tener un 15 % de descuento. Ahora bien, si marcas la casilla aplicar cupón de 30 euros, el precio final se queda en 97,49 euros. El cupón estará activado hasta el 7 de noviembre. Lo que no sabemos es cuántas unidades quedan disponibles, por lo que te recomendamos que, si decides comprarlo, lo hagas lo antes posible.

Transforma tu salón en una sala de cine por poco dinero

En la parte posterior del Yaber L2s hay un HDMI, un puerto USB y una salida de audio Yaber

Más allá de la oferta, lo que hace destacar al Yaber L2s es que tiene todo lo necesario para ofrecer una experiencia cinematográfica en casa. Su resolución nativa Full HD (1080p) y la elevada relación de contraste dinámico de 30.000:1 permiten reproducir imágenes con gran nitidez y colores vibrantes, cubriendo el 98 % del espacio de color. Esto hace que sea ideal tanto para ver películas como cualquier otro tipo de contenido.

El apartado sonoro tampoco decepciona, ya que integra dos altavoces estéreo JBL de 8 vatios. Así que, no hace falta conectar unos altavoces externos. Además, su sistema de enfoque automático, mejorado con algoritmos de inteligencia artificial, garantiza que la imagen siempre se mantenga bien enfocada.

Tampoco está de más mencionar que es capaz de proyectar una imagen de hasta 150 pulgadas a una distancia de 4,4 metros. En cuanto a la bombilla, tiene una vida útil de hasta 200.000 horas, por lo que no tendrás que cambiarla en mucho tiempo. A nivel de conectividad, cuenta con un puerto USB, un HDMI, una salida de audio, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.

Si llevas tiempo pensando en comprar un proyector, este el momento perfecto para hacerte con uno que tiene una excelente relación calidad-precio. Hay otros más baratos, pero la mayoría tienen una resolución nativa de 720p en lugar de los 1080p del Yaber L2s,

