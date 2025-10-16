Cae a precio mínimo histórico el nuevo JBL Flip 7, el mejor altavoz ultracompacto para escuchar música

¿Buscas un altavoz portátil que suene de escándalo y sea muy compacto para llevarlo a todas partes? Pues bien, de entre todas las opciones que hay, el JBL Flip 7 no tiene competencia. Y ya no solo por el sonido que nos ofrece, sino porque ahora mismo lo podemos encontrar rebajado a precio mínimo histórico.

Una vez más, Amazon nos demuestra que no hace falta esperar al Black Friday u otras campañas de ofertas para conseguir algunos productos más baratos. Y es que este altavoz de JBL salió a la venta hace unos pocos meses por un precio recomendado de 149,99 euros, del que ya podemos olvidarnos gracias a un descuento del 45% que lo deja por apenas unos 82,99 euros. En otras palabras, si te das prisa, tienes la oportunidad de añadirlo a tu cesta de la compra casi a mitad de precio.

Compra el altavoz JBL Flip 7 con un descuento del 45%

Llevo varios meses utilizando este JBL Flip 7 y tengo claro que es el mejor altavoz compacto que puedes encontrar, no tiene rival en su rango de precio. Una de las primeras mejoras que trae con respecto a la anterior generación es que en su interior lleva instalado un woofer y un tweeter que trabajan en conjunto para brindarnos una potencia máxima de 35 W, garantizándonos así un audio más alto y mayor alcance. Los graves tienen mucha más pegada gracias a los radiadores pasivos que están situados en los laterales, además de que nos asegura un audio cristalino incluso al subir el volumen al máximo.

Por otro lado, este es el primer JBL Flip que estrena la tecnología AI Sound Boost, la cual analiza el sonido en tiempo real para adaptarse a cada situación, modificando algunos apartados para reducir al mínimo las distorsiones sin importar la posición en la que lo hayamos dejado puesto. De hecho, como incluye una cuerda y un mosquetón que se pueden intercambiar fácilmente, en casa suelo dejarlo colgado en la manilla de puertas o ventanas y, aunque el altavoz se quede boca abajo, siempre se escucha de maravilla.

Eso sí, para sacarle el máximo partido posible te recomiendo descargar la app JBL Portable en tu smartphone, ya que desde ella podemos ecualizar el sonido completamente a nuestro gusto, elegir entre4 configuraciones preestablecidas, actualizar el firmware, cambiarle el nombre al altavoz o activar la función PlayTime Boost, que nos permite aumentar tanto el sonido como la autonomía unas horas extras (aunque se desactivará el ecualizador).

Es importante mencionar que es más resistente que nunca, y no solo a caídas, pues dispone de una certificación IP68 para soportar tanto el polvo como el agua, un extra que lo hace ideal para usarlo al aire libre. Sin olvidarnos de que su autonomía también ha mejorado y llega a proporcionarnos hasta 16 horas de reproducción continua.

Como de costumbre, en la parte superior nos encontramos con los botones clásicos de control para encender o apagar el altavoz y ajustar el volumen. Pero a estos debemos sumarle un botón Auracast para sincronizarlo con otros altavoces compatibles y escuchar las mismas canciones de manera simultánea. Y para rematar, su emparejamiento se lleva a cabo mediante Bluetooth 5.4, por lo que la conexión es muy estable y tiene un largo alcance.

