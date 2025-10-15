Esta televisión premium de LG está tirada de precio: pantalla OLED a 120 Hz y Dolby Atmos por 550 euros menos

Para ver películas o series con una calidad realmente impecable desde el sofá de casa, las televisiones OLED son una apuesta segura. Y aunque es cierto que suelen tener un precio elevado, de vez en cuando aparecen chollos como esta LG OLED42C54LA, uno de los modelos más premium que la marca ha lanzado en 2025 y que ahora está disponible con su mayor descuento hasta la fecha.

Esta televisión LG de gama alta tiene un precio recomendado de 1.399 euros, aunque ahora tenemos una oportunidad de oro para conseguirla mucho más barata. Siendo más exactos, podemos ahorrar un total de 549 euros gracias a un descuento que la deja por unos 849,99 euros en Amazon, su precio más bajo hasta la fecha en este comercio. Mientras que en PcComponentes se vende por unos 969 euros.

Compra la televisión LG OLED42C54LA de 2025 al mejor precio

LG OLED42C54LA LG

Esta LG OLED42C54LA es una de las televisiones de nueva gama más interesantes de este 2025. Ya no solo por contar con un diseño muy elegante, en el que podemos apreciar unos marcos finísimos y dos patas desmontables, sino porque viene con un panel OELD evo de 42 pulgadas que nos asegura una calidad de imagen increíble: los negros son puros, los colores muy vivos gracias a un contraste infinito y el brillo es impresionante para ver con claridad cada escena. Hayas probado o no una smart TV con tecnología OLED, la experiencia que nos brinda este modelo es casi inmejorable.

Por otro lado, nos ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz (aunque admite hasta 144 Hz al soportar VRR) y compatibilidad con algunos de los principales formatos de alto rango dinámico, entre los que nos encontramos Dolby Vision y HDR10, algo indispensable para disfrutar más de esos estrenos de series y películas en las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Prime Video.

Si hablamos sobre su sonido, es cierto que aquí tiene un ligero recorte con respecto al resto de modelos de la familia, lo cual se debe principalmente al tamaño. Asimismo, incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W y, lo mejor de todo, soportan Dolby Atmos para crear un efecto sonoro más envolvente para hacernos sentir como en la sala de un cine.

No podemos pasar por alto que en su interior lleva instalado un procesador α9 Gen8 que mejora notablemente los resultados y el rendimiento, incluso en comparación a la anterior generación, y eso que ya era una pasada. Este analiza lo que se muestra en pantalla con el fin de realizar ajustes tanto de la imagen como del sonido en tiempo real. Y en cuanto a su software, funciona con un sistema operativo WebOS 25 que nos asegura una navegación intuitiva entre apps, recomendaciones personalizadas, control por voz y muchos años de actualizaciones.

Con todo lo mencionado anteriormente, además de ser compatible con tecnologías G-Sync y FreeSync Premium, cabe resaltar que es una televisión muy apropiada para gaming. Y su conectividad también es bastante completa y avanzada, pues dispone de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, cuatro HDMI 2.1, tres USB-A y salida óptica para usar desde barras de sonido hasta cualquier otro dispositivo sin complicaciones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.