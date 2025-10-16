Se hunde el precio de la última tablet Pro de Xiaomi: Snapdragon 7s Gen 4, panel de 12,pulgadas y 12.000 mAh

Hoy en día, hay tablets tan versátiles que se presentan como una excelente alternativa a los ordenadores portátiles. La nueva Redmi Pad 2 Pro puede entrar en esa lista perfectamente por lo versátil que es tanto para entretenimiento como para productividad, además de que ya está disponible con descuento en los principales comercios.

Esta tablet de Xiaomi lleva tan solo unas semanas a la venta y ya está en oferta. Sí, has leído bien, a pesar de tener un precio recomendado de 299 euros, está disponible con un descuento de 20 euros que la deja por unos 279 euros en Amazon. Mientras que en otros comercios como MediaMarkt o PcComponentes sale incluso más barata.

Compra la nueva tablet Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi más barata

Redmi Pad 2 Pro Xiaomi

Hace menos de un mes que por fin llegó a nuestro mercado la Redmi Pad 2 Pro, un tablet con muchos puntos fuertes que aspira a ser una nueva superventas de la marca. Lo primero a resaltar es que tiene un diseño muy elegante en el que sobre todo destaca su trasera con un acabado metalizado y apenas pesa unos 610 gramos para llevarla de manera cómoda a todas partes.

Y como Xiaomi sabe de primera mano que el apartado visual es clave en este tipo de dispositivos, monta una gran pantalla crystal-clear de 12,1 pulgadas que roza la perfección, llegando a brindarnos una resolución de 2,5K (2.560 x 1.600 píxeles), una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un pico máximo de 600 nits en el modo de alto brillo. Asimismo, nos muestra unos 1.070 millones de colores para disfrutar de imágenes muy vivas, es compatible con Dolby Vision y cuenta con un modo lectura.

De todas formas, la autonomía es el punto más fuerte de esta tablet, ya que nos sorprende con una enorme batería de 12.000 mAh para así usarla durante una jornada completa de trabajo, en nuestras clases de la universidad, viajes o en esas tardes que el tiempo no acompaña y solo apetece quedarse en casa viendo una serie o películas. Aguanta aproximadamente unas 14 horas de reproducción de vídeo, además de que admite una carga rápida de 33 W y carga inversa por cable de 27 W para darle un empujón extra a nuestro móvil u otros dispositivos que tienen poco porcentaje.

Por otro lado, el rendimiento en el día a día es bastante bueno, incluso en multitarea o tareas un poco exigentes, y esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, el cual se complementa en su versión básica con una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB que podemos ampliar hasta 2 TB con una microSD.

En cuanto a su experiencia de uso, llega funcionando bajo una capa de personalización HyperOS 2 basada en Android 15 que es muy personalizable y pronto podrá actualizarse. Tampoco podemos olvidarnos de que monta una cámara trasera y delantera de 8 MP, cuatro altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos y una buena conectividad inalámbrica, pues viene con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 para garantizarnos tanto rapidez como estabilidad.

