El móvil más atrevido de 2025 es de Nothing: gama alta con gran rendimiento y ahora con 170 euros de descuento

Hoy en día es muy difícil entrar en el mercado de los smartphones y destacar, pero eso es justo lo que ha conseguido Nothing. La marca ha irrumpido como un soplo de aire fresco al ofrecer móviles con gran rendimiento y, sobre todo, con un diseño distinto a lo habitual. Su último golpe sobre la mesa es el Nothing Phone (3), un gama alta lleno de novedades que no nos esperábamos y que ahora podemos conseguir con descuento a un precio casi imbatible.

Este móvil de la marca Nothing es uno de los que más ganas teníamos de ver este 2025 y, aunque su precio recomendado es de unos 799 euros, ahora ya está disponible con un suculento descuento de 164 euros que lo deja por apenas unos 635 euros en Amazon. Igualmente, esta misma rebaja está disponible en MediaMarkt, mientras que en PcComponentes se está vendiendo por unos 699 euros.

Compra el Nothing Phone (3) más barato gracias a un descuento del 21%

El Nothing Phone (3) marca el debut de la marca en la gama alta y vuelve a diferenciarse del resto por su llamativo diseño. Deja a un lado la tira de luces LED de la generación anterior para dar paso a una pequeña pantalla circular LED con funciones interactivas que controlan desde un botón táctil, la cual recibe el nombre de Glyph Matrix. Asimismo, tiene una construcción más premium al contar con una marco de aluminio, una trasera de cristalprotegida con Gorilla Glass Victus y una certificación IP68.

El apartado visual también está cuidado al milímetro, pues dispone de una pantalla AMOLED flexible de 6,67 pulgadas que nos ofrece una resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, además de que es capaz de alcanzar un brillo máximo de 4.500 nits en exteriores. A esto debemos sumarle que es compatible con HDR10+ para mejorar el contraste y tiene una protección Gorilla Glass 7i.

Por dentro, el salto es todavía más evidente para competir con algunos de los gigantes de otras marcas populares, pues lleva instalado un procesador Snapdragon 8s Gen 4 para disfrutar de un excelente rendimiento, el cual se acompaña de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en su modelo con la configuración más básica.

Eso sí, lo que realmente juega un papel fundamental en este smartphone (y por lo que lo recomendamos) es su software, ya que llega funcionando bajo una capa de personalización Nothing OS 3.5 basada en Android que está muy cuidada e incluye numerosas funciones útiles. Aunque su apartado de autonomía tampoco pasa desapercibido, pues monta una batería de 5.150 mAh que, gracias a la eficiencia del procesador y optimización del sistema, aguanta hasta dos días de uso. Sin olvidarnos de que admite una carga rápida de 65 W por cable y 15 W de forma inalámbrica.

Es cierto que su sistema de cámaras llama la atención al tener una disposición poco convencional e integra una luz LED roja que se enciende al grabar vídeo, algo que recuerda a las cámaras más retro. Aunque a la hora de hacer fotos o vídeos, se queda un poco atrás con respecto a la competencia. Aquí los protagonistas son un sensor principal, ultra gran angular y periscopio de 50 MP, mientras que en la pantalla se aloja una cámara frontal de 50 MP para selfies. En líneas generales, se trata de un smartphone perfecto para quienes buscan un modelo todoterreno, con potencia de sobra y con un diseño muy original.

