El precio de este móvil Samsung de 6,7 pulgadas vuelve a rozar su mínimo histórico

Al hablar de móviles de gama media, el Samsung Galaxy A36 es un acierto si buscas un terminal equilibrado con un precio competitivo. Este smartphone salió a la venta el pasado mes de marzo y recibió críticas mayormente positivas. Además, tiene un buen soporte a nivel de actualizaciones, así que es una apuesta segura, incluso a largo plazo. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas está rebajado 100 euros por tiempo limitado.

El Samsung Galaxy A36 tiene un precio de venta recomendado de 449 euros en la versión con 256 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM, pero actualmente se puede encontrar por 349 euros en tiendas como Amazon y MediaMarkt, así que es un buen momento para comprarlo, no todos los días tiene un 22 % de descuento. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a sus características para ver que, sin duda, vale la pena.

Llévate el Samsung Galaxy A36 euros por 100 euros menos de su precio habitual

Este smartphone ofrece una experiencia de uso más que satisfactoria, y aquí tiene mucho que ver su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, un panel que ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. La calidad de dicha pantalla es muy buena, con colores vibrantes y buenos ángulos de visión. A ello se suma el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, que ha demostrado ser potente y eficiente. Ya sea moviendo el sistema operativo o las aplicaciones, está a la altura de lo esperado en un móvil de su categoría.

El apartado fotográfico tampoco decepciona. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles que se complementa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles. Esto le otorga una gran versatilidad. Además, puede grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo. En el frontal hay una cámara de 12 megapíxeles. Por otro lado, cabe destacar que tiene una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 45 vatios.

Si cuando compras un móviles sueles tenerlo muchos años, entonces el Samsung Galaxy A36, que viene con Android 15, no te dejará indiferente. El fabricante coreano garantiza hasta 6 grandes actualizaciones del sistema operativo. Esto quiere decir que durante muchos años podrás disfrutar de las últimas versiones del sistema operativo de Google.

Aunque hay otros móviles de gama media con un procesador más potente, si tenemos en cuenta el conjunto de sus características, el Samsung Galaxy A36 está por encima de muchos modelos de la competencia. Así que, llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.