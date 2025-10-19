Si no sabes qué disco duro externo comprar, este Seagate de 2 TB es un acierto y está en oferta

Al igual que ocurre con la memoria RAM, nunca está de más tener mucho espacio de almacenamiento. Los archivos de vídeo cada vez ocupan más, al igual que los videojuegos, de ahí que tener un disco duro o SSD de 1 TB o más sea muy recomendable, por no decir imprescindible. Entre las muchas opciones que hay disponibles está el Seagate One Touch de 2 TB, que tiene más de 5.700 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Actualmente, para hacer copias de seguridad, un disco duro mecánico sigue siendo una mejor opción que un SSD, y esto tiene una explicación, la relación capacidad-precio. Ahora bien, si lo que buscas es rendimiento, un SSD es mucho mejor. Dicho esto, en el momento de escribir estas líneas el Seagate One Touch de 2 TB está disponible en Amazon por 89,99 euros. Su precio habitual es de 119,99 euros, por lo que te ahorras 30 euros.

Tus archivos más importantes a buen recaudo gracias a este disco duro externo

Este disco duro es compatible con Windows y macOS Seagate

Uno de los puntos fuertes de este disco duro externo es la protección con contraseña y cifrado de hardware AES-256, así que, como hemos mencionado, es perfecto para hacer copias de seguridad. A nivel de compactibilidad funciona en equipos con Windows, Mac y ChromeOS. A la hora de conectarlo tiene un puerto USB 3.0 y es plug and play.

Este disco duro permite hacer copias de seguridad con un solo clic, pero si lo prefieres también lo puedes programar para que lo haga automáticamente. Sobre esto último, la programación puede ser diaria, semanal o mensual. Como es lógico, para esto hace que instalar un software de Seagate que destaca por ser muy intuitivo.

Si eres usuario de PS5 o Xbox Series X|S, también puedes usar este disco duro para guardar tus juegos favoritos, así no tendrás que volverlos a descargar cuando quieras jugar. Solo tendrás que moverlos del Seagate One Touch al SSD de la consola. El tiempo de transferencia puede variar significativamente según el tamaño del juego. Además, hay que tener en cuenta que un disco duro es mucho más lento que un SSD.

Si quieres aumentar la capacidad de almacenamiento de tu PC, Mac, PS5 o Xbox Series X|S, el Segate One Touch de 2 TB es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 90 euros. Y si 2 TB te parece poco, siempre puedes comprar el modelo de 4 TB o 5 TB.

