4K UHD, HDR10 y Dolby Atmos: este Stick TV Thomson es una ganga por menos de 40 euros

Thomson tiene un Stick TV que poco o nada tiene que envidiar al Fire TV Stick 4K. Se trata del Thomson Streaming Stick 140, un dispositivo pequeño y compacto que permite disfrutar de Google TV en cualquier televisor. Además, su precio no te dejará indiferente, sobre todo ahora que está en oferta en Amazon. A modo de adelanto diremos que tiene más de 2.300 valoraciones y una puntuación de 4,2 sobre 5.

Si bien el Thomson Streaming Stick 140 cuesta 54 euros en la web de Thomson, actualmente está disponible en Amazon por 39,99 euros. No es el mínimo histórico, pero casi. Así que, si prefieres un dispositivo con el sistema operativo de Google y buscas un Stick TV que sea barato, no puedes dejar pasar esta oferta. Sin duda, es una de las mejores opciones que hay por debajo de los 40 euros.

Convierte cualquier televisor en una Smart TV con Google TV

Este dispositivo ofrece acceso a miles de aplicaciones Thomson

El diseño pequeño y compacto del Thomson Streaming Stick 140 no solo facilita la instalación, sino que lo convierte en un dispositivo portátil que puedes llevar contigo y usar en cualquier televisor, ya sea en casa, en una segunda residencia o incluso durante tus vacaciones. Basta con conectarlo y empezar a disfrutar de contenidos en calidad 4K UHD. La interfaz es muy intuitiva y reúne en una sola pantalla contenidos de plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube o Spotify. Así, en lugar de saltar de una app a otra, puedes descubrir nuevas series, y películas de forma más rápida y sencilla.

El mando a distancia tiene un botón dedicado al Asistente de Google. Esto quiere decir que se puede controlar con la voz, lo que agiliza la búsqueda de contenidos. ¿Quieres ver un vídeo en YouTube? Solo tienes que pedírselo. También cuenta con botones de acceso directo a Netlix, Prime Video, YouTube y Disney+.

A nivel de personalización, permite crear varios perfiles de usuario, cada uno con sus propias recomendaciones y preferencias. Cambiar de perfil es tan fácil como pulsar un botón, y con la función Google Cast puedes enviar contenido desde tu móvil directamente a la pantalla del televisor, sin cables ni configuraciones complicadas.

Si tu Smart TV apenas tiene aplicaciones, no hace falta que compres otra. Lo puedes solucionar con el Thomson Streaming Stick 140. Aprovecha la oferta de Amazon y llévatelo por 39,99 euros, no te arrepentirás. Pocos Stick TV ofrecen tanto por tan poco, razón de más para comprarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.