El nuevo precio del Xiaomi 15T Pro no tiene sentido: gama alta al precio de un gama media

Cuando Xiaomi lanza un modelo con apellido “Pro”, suele marcar el ritmo de la gama alta. Pero el nuevo Xiaomi 15T Pro ha ido un paso más allá: combina especificaciones de primer nivel —pantalla de 6,83 pulgadas, cámara triple Leica y chip Dimensity 9400+— con un precio propio de un gama media. Y sí, ahora puede comprarse por 529€ en AliExpress aplicando el código AEES40, frente a los casi 900€ que cuestan alternativas con hardware similar.

Potencia, cámara y autonomía en cifras de vértigo

Xiaomi 15T Pro Google Google

El 15T Pro mantiene el estilo sobrio y premium que caracteriza a la marca, con un diseño de líneas limpias y un acabado que transmite solidez. Pero lo que realmente llama la atención está en su interior: el procesador MediaTek Dimensity 9400+, uno de los más potentes de la actualidad, que junto a 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS ofrece una fluidez total en juegos, apps pesadas o multitarea intensiva.

La pantalla es otro de sus grandes argumentos. Se trata de un panel AMOLED de 6,83" con resolución 2772x1280, tasa de refresco de 144 Hz, brillo alto y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, protegido por Gorilla Glass Victus 2. El resultado es una experiencia visual sobresaliente tanto en interiores como en exteriores.

El apartado fotográfico vuelve a contar con la colaboración de Leica, y eso se nota. El sistema de triple cámara con lentes Summilux de 50 MP + 50 MP + 12 MP ofrece una nitidez y un tratamiento de color muy por encima de la media, mientras que la cámara frontal de 32 MP brilla en retratos y videollamadas.

Y si hablamos de autonomía, la batería Surge de 5500 mAh aguanta con holgura todo un día de uso intensivo. Además, admite carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, una rareza en este rango de precio.

Detalles que lo colocan un paso por encima

Conectividad total: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y GPS multibanda.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y GPS multibanda. Resistencia IP68 al agua y al polvo.

Altavoces duales Dolby Atmos con sonido envolvente.

duales Dolby Atmos con sonido envolvente. HyperOS 2 basado en Android, con interfaz fluida y soporte completo de Google Play.

basado en Android, con interfaz fluida y soporte completo de Google Play. Sensor de huellas en pantalla y desbloqueo facial.

La única ausencia es el cargador en la caja, algo cada vez más común en la gama alta, aunque compatible con cualquier adaptador de 90 W o superior. Por todo lo demás, el Xiaomi 15T Pro es una demostración de fuerza: un smartphone que ofrece el rendimiento y la experiencia de un buque insignia a un precio que parece un error.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.