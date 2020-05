Grezzi admite, según Cs, que la reforma de la plaza se adjudicó hace 10 meses por “urgencia”

El concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, ha defendido este miércoles que el proceso de contratación y el diseño de las obras de reforma de la plaza del Ayuntamiento “es legal” y que “todo es correcto”. Ha señalado que el Ayuntamiento negoció con la empresa adjudicataria de los polémicos maceteros la mejora del hormigón para evitar filtraciones y que esta empresa obtuvo 25 puntos sobre 30, por lo que se le adjudicaron los trabajos. Según ha explicado, cuando un proyecto se saca a licitación “algunas especificaciones son obligatorias (de incumplirse las ofertas se descartan) y otras son puntuables (y no eliminatorias), y con todas se hace una baremación”.

No obstante, los grupos de la oposición denuncian que el encargo a esta empresa (La Paisatgeria) se hizo a dedo. Así, el portavoz de Ciudadanos en el Cap i Casal, Fernando Giner, ha puesto en relieve que ha sido el propio Grezzi el que ha admitido que el contrato “tenía como objeto peatonalizar la plaza del Ayuntamiento en noviembre, pero que fue pospuesto a marzo por decisión del gobierno, una vez conformado. Según las explicaciones de Grezzi, no existe justificación de la urgencia. Si la decisión del equipo de gobierno fue realizar las obras en marzo, no hacía falta que el contrato sobre el diseño de la plaza se hiciera con un contrato menor solo una semana antes (11 de julio de 2019) de que una socia de la empresa adjudicataria fuese nombrada directora general de Vivienda (17 de julio de 2019).

Pese a todo, el edil de Movilidad insiste en que “toda la información y datos de compras han sido públicos desde el principio, y todo el mundo ha tenido acceso”.