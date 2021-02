La culpa será de Franco

Se me llevaron los demonios al leer las declaraciones del ínclito Fernando Simón animando a asistir a las manifestaciones del 8-M. No le bastan las mentiras y las excentricidades protagonizadas durante un año, sino que se empeña en mantenerlas. Más aún, se ensaña con quien sabe que no va a responderle: la Iglesia. «Hay más riesgo bajo un paso de Semana Santa que en la manifestación» omitiendo que no se celebrarán los actos religiosos.

No podemos ir a visitar a nuestros seres queridos a la hora y el día que queramos, ni reunirnos más de cuatro personas, ni entrar en los bares y restaurantes, ni multitud de cosas que desearíamos. Y me parece bien porque es bueno para lo más importante, nuestra salud. ¡Ah! pero nos permiten y nos exhortan a ir a la manifestación del 8-M. Pero solo a esa. A los que mandan les dan igual los contagios si se producen por una causa que ellos provocan. Como si la dignidad, la igualdad y la vida de las mujeres dependieran de esa concentración. Menos mal que aún les queda una brizna de decencia y a Simón no le ha dado por citar como garantía a esa leyenda del Comité de Expertos y demás patrañas con el solo objetivo de someternos a sus veleidades

Pregunto: si alguien llega a perder la vida en una UCI como consecuencia de hacerles caso asistiendo al magno evento, habrán infringido gravemente alguna norma contemplada en el Código Penal, con agravantes de alevosía y reincidencia ¿quién será reo de pena? ¡Ah! Siempre les quedará Franco para echarle la culpa. Así es la vida.