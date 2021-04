Bonig no asegura su candidatura al PPCV: “Hablaré cuando se convoque el Congreso”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha modulado hoy su posición sobre la intención de presentarse a renovar su cargo en el partido. “Mis relaciones con Génova (la dirección nacional del partido) están fantásticamente bien”. Además, ha añadido que hasta que no se convoque el Congreso regional no hablará. “El resto que haga lo que quiera”.

Esta afirmación contrasta con las afirmaciones realizadas hasta ahora en la que siempre afirmaba que iba a presentarse a la presidencia del PPCV.

Además, ha asegurado que no se esconde y que después de todo lo que ha vivido como presidenta del PP esta situación no le resulta complicada.

Como ya publicó LA RAZÓN, la dirección nacional del PP está centrada actualmente en la organización de una estructura provincial lista para encarar los dos años previos a las elecciones municipales y autonómicas. «De ahí que, en estos momentos solo nos ocupa la convocatoria de los Congresos provinciales, con listas únicas en la medida de los posible y, a partir de ello, decidir los liderazgos regionales», comentaron a LA RAZÓN fuentes del PP nacional.

En este sentido, añadieron que se intentará la misma política de candidaturas de consenso, como sucedió hace unos días en Castellón de cara al cónclave del 8 de mayo. «Eso sí, -puntualizaron las mismas fuentes-, a nadie se le va a decir que no se presente, aunque ese no sea el plan deseable. Tampoco a nadie se le ha expresado el apoyo ni el rechazo, porque no estamos en ese tema. Se hará tras los provinciales, de forma que el Congreso del PPCV no será antes de julio».

