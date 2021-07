Compromís anuncia movilizaciones para pedir una financiación justa y dice que la culpa es de la Moncloa

El síndico de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha afirmado esta mañana que la culpa en la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana “es ahora de la Moncloa”, y que “si nadie convoca movilizaciones, lo hará Compromís”. Ferri ha recordado así al presidente la petición que ya le formuló la semana pasada de que haya un respuesta institucional a la negativa del Gobierno de España a modificar el sistema de financiación autonómico. “No podemos comprarle el argumentario a la señora Montero. No necesitamos el apoyo del PP. Ya está bien: antes era Cataluña, luego la crisis y ahora la negativa del PP” y ha concluido que “el PP es parte del problema, pero la otra parte es la Moncloa”.

El presidente Puig ha contestado a Ferri, que si son necesarias movilizaciones, se harían, “pero valorando su efectividad”, algo que no se puso en duda en 2017 cuando la sociedad valenciana, incluido el PP, se movilizó pidiendo una cambio en el modelo de financiación autonómico. El presidente ha explicado que “es conocida la urgencia de un nuevo financiación, pero necesitamos una mayoría en el consejo de política fiscal y en el congreso de los diputados” y ha apuntado que “no se puede romper el consenso en la Comunitat Valenciana y parece que ahora hasta el primer partido de la oposición parece que va a entrar”.

Puig ha dicho que “es intolerable la situación de infrafinanciación que vive la Comunitat, pero el problema no es solo la financiación, es una mirada que atienda las periferias”. Y ha recordado que en septiembre me reuniré con el presidente de Andalucía. “No hay que descartar nada, ni las movilizaciones. No es lo mismo el tratamiento que tenemos del gobierno actual al del gobierno anterior. No es suficiente. Pero hay una cambio de perspectiva”.

Durante la sesión de control parlamentario de esta mañana, la síndica del PP, Eva Ortiz ha reprochado a Ximo Puig la “improvisación” en el tratamiento de la pandemia y le ha echado en cara los datos negativos en cuanto a vacunación y a número de contagios tanto de pacientes como de sanitarios en las anteriores oleadas del coronavirus.

Puig le ha contestado que “improvisación, ninguna” y que “hemos tenido los mejores datos durante tres meses de España y Europa”.

El presidente ha apostado por la aceleración del proceso de vacunación y ha pedido a los jóvenes que se protejan a ellos mismos y a los suyos. “Pronto se les podrá inmunizar. Pero el virus está ahí fuera” y ha dicho que en agosto se comenzará a vacunar a los jóvenes de 20 a 29 años.

El PP ha reprochado también a Puig que su síndico, Manuel Mata, defienda a un presunto corrupto que podría haber financiado al SPPV, en alusión al empresario Febrer detenido en la operación Azud.

La vicepresidenta Oltra ha contestado que “la causa Azud lo que investiga es la corrupción que había cuando gobernaba Rita Barberá. La Justicia pondrá a cada uno en su sitio. Los amos del dinero de la corrupción en el Ayuntamiento lo controlaban los que estaban al frente del Ayuntamiento” y ha incluido entre estos a Alfonso Grau, también detenido y encarcelado en la misma operación.

Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha reprochado al presidente Puig que no cumpla los pactos que acordó con su formación para conseguir el apoyo de este grupo a los presupuestos de la Generalitat.

El jefe del Ejecutivo ha contestado que “el gobierno valenciano cumple los acuerdos y cuando no los cumple, da explicaciones” y ha repasado todas las acciones que se han realizado para apoyar a los sectores productivos por la crisis motivada por la pandemia.

Desde la bancada de Vox, su síndica Ana Vega ha reprochado a Puig que “no tiene ni idea de qué hacer. Se niega a bajar impuestos. Se niega a reconocer que el 40 por ciento de los jóvenes están en paro. Se niegan a indemnizar a los sectores como la hostelería afectados por sus cierres”. Y le ha pedido que convoque elecciones.

Puig le ha recordado los acuerdos de reconstrucción Alceu-nos; que los Presupuestos de Generalitat que son los mayores de la historia y harán de palanca de reconstrucción social y el resto de puntos de la Estrategia Valenciana de Recuperación. “Ustedes decidieron borrarse. Esa fue su decisión. Solo a través de la cohesión, un país va hacia delante”, ha concluido Puig.

Por último, el grupo Podemos ha pedido a la Generalitat que apoye la destitución del presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, por las irregularidades detectadas por Intervención General del Estado en el rescate de una concesión de Vicente Boluda.

Puig le ha recordado que “el Puerto de Valencia es una infraestructura estratégica imprescindible de nuestro pilar productivo. 20.000 empresas utilizan el puerto” y ha añadido que “tenemos competencias limitadas. La Autoridad ha informado de que el rescate se ha adoptado con todos los informes favorable. La Intervención General del Estado hizo recomendaciones de que pidieran dictamen a la Abogacía General. Una instancia superior resolverá” y le ha recordado que “el presidente de la Autoridad portuaria está a disposición de los diputados para dar explicaciones en esta Cámara” .