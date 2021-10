Villarejo, por si no era bastante Benavent

No ha habido que esperar más que veinticuatro horas para que se complicará aún más para la Fiscalía el «caso Erial». Al anuncio que realicé el miércoles en este gallinero «El yonqui del dinero la monta de nuevo» presagiando la posibilidad de que Marcos Benavent modificara la versión en la que se ha sustentado el Ministerio Público para meter en prisión provisional durante nueve meses a tres personas implicadas en el asunto, una de ellas el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se sumó el miércoles el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, quien nada menos que en la Comisión correspondiente del Congreso de Diputados declaró «había un interés, no sé por qué, en destruir a Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver fórmulas».

No sé qué claves puede tener Villarejo, pero estoy convencido de que quien las tiene es Marcos Benavent. Estoy seguro de que conoce perfectamente la historia aquella de los «papeles del sirio» que se habían encontrado inverosímilmente en un altillo y que fueron a parar después al despacho del abogado. A él, a Benavent, es ahora a quien el fiscal califica de «nada fiable» «el yonqui del dinero no tiene ninguna credibilidad» para sustentar la negativa a que declare, cuando hasta ahora se le ha otorgado toda la credibilidad. ¿Por qué en este momento no? La respuesta la conoceremos próximamente, en concreto el día 27 en que está citado ante el juez. O no.

Mi amigo Rogelio insiste en su tesis «y si el árbol está envenenado» Así es la vida.