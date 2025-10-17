Acceso

Barcala "El fracaso de la OPA debe reforzar la estabilidad y el empleo de Banco Sabadell en Alicante”

El alcalde de la ciudad considera que ahora hay mayor protección para los empleos y oficinas de la entidad financiera

Fachada de la sede del Banco Sabadell en la Avenida Diagonal de Barcelona,
La OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, una entidad financiara ligada a la historia de la provincia de Alicante, ha fracasadoDavid ZorraquinoEuropa Press
  • A. Agulló
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este viernes que “el fracaso” de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell “tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos”.

Barcala ha recalcado que “no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Banco de Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento”. Y ha añadido que, en consecuencia, “habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias”.

El primer edil de Alicante también ha expresado su confianza en que, una vez frustrada la iniciativa del BBVA, “Banco Sabadell cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente".

