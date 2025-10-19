El concurso de coca de mollitas de Alicante ya tiene ganadores

La panadería Hermanos Guardiola ha sido elegida como la que mejor coca de mollitas elabora en Alicante dentro de la categoría tradicional y JM García se ha impuesto en la de sin gluten dentro del concurso celebrado este pasado sábado por la tarde en la avenida de la Constitución. Una iniciativa para lograr una coca de mollitas de récord que, según el notario, ha contado con una longitud de 108,2 metros y la presencia de unas 10.000 personas, de acuerdo con los cálculos de la Policía Local.

Las mejores cocas de mollitas han sido seleccionadas por el jurado del certamen enmarcado dentro de las actividades diseñadas para que los alicantinos celebren el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025. La iniciativa la organizaron el Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo, y Facpyme.

La concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha destacado “la excepcional calidad, sabor y presentación de todas las propuestas de obradores y panaderías que son referencia de nuestra gastronomía y seña de identidad con esta coca de mollitas histórica de Alicante, y la gran asistencia de público que ha podido disfrutar de este evento de la capitalidad”.

Un total de 26 obradores y panaderías de Alicante participaron en el acto que ha tenido como protagonista este típico producto alicantino. Las ediles de Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, fueron las encargadas de entregar los premios a los ganadores a los que felicitaron señalando que “ha sido muy complicado elegir la mejor coca de mollitas ya que Alicante cuenta con unos obradores y panadería de primer nivel nacional que han ganado otros concursos y son ejemplo de calidad y referencia en el sector”.

Unas 10.000 personas, según la Policía Local, pudieron degustar durante toda la tarde del sábado una coca de mollitas de récord en un evento que contó con música y bebidas convirtiendo este evento en uno de los más participativos dentro de la programación de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025. En el acto de entrega de premios también se otorgó una placa a cada uno de los obradores y panaderos que han participado en el concurso.