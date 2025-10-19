Tres detenidos en Benidorm (Alicante) por sustraer 50.000 euros de material de una empresa de vehículos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a tres hombres, de 34, 36 y 38 años, acusados de sustraer material de una empresa de repuestos de vehículos valorado en un total de 50.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia del director de la empresa, quien alertó de la sustracción de material por parte de uno de sus empleados.

Según su relato, la empresa descubrió lo ocurrido al realizar un inventario y detectar la falta de mercancía que no había sido vendida, comprobando que el descuadre correspondía con uno de los establecimientos situados en la Cala de Finestrat, en Benidorm.

Las averiguaciones internas permitieron determinar que un empleado sacaba el material por la puerta trasera del establecimiento y lo depositaba en un contenedor para que posteriormente fuera recogido por terceras personas, clientes que regentaban talleres de la zona.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al local investigado y observaron cómo uno de los empleados depositaba varios objetos en un contenedor, al que poco después se aproximó un vehículo ocupado por dos personas para recoger los efectos.

Las pesquisas policiales revelaron que el empleado, junto con dos clientes del sector del automóvil, se habrían concertado para extraer material de la empresa de forma gratuita o a cambio de una contraprestación económica.

El modus operandi consistía en que los clientes solicitaban presupuestos de las piezas que les interesaban, generando un número de referencia.

Con ese número, el empleado localizaba las piezas en el almacén y las dejaba en el contenedor de la puerta trasera, avisando a los clientes de que el material ya estaba oculto para que lo retiraran minutos después. Este procedimiento se repitió durante un largo periodo de tiempo.

Además, los agentes comprobaron que el empleado realizaba las consultas en la aplicación interna de la empresa utilizando los códigos de acceso de sus compañeros, sin que estos tuvieran conocimiento de ello.

Finalmente, la Policía estableció un dispositivo de localización de los tres sospechosos, que fueron detenidos por su presunta participación en un delito de apropiación indebida.

Tras la práctica de las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.